Frekwencja: Puchary miłą odmianą, w lidze po staremu

7 z 26 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę o godzinie 17:30 - była to najczęstsza pora spotkań Legii w tym sezonie. Na wyjazdy najczęsciej jeździliśmy w soboty - 7 razy. Dni meczów w Warszawie Niedziela - 7 Sobota - 5 Środa - 4 Czwartek - 4 Poniedziałek - 2 Wtorek - 2 Piątek - 2 Godziny meczów w Warszawie 17:30 - 8 20:00 - 6 18:45 - 4 20:30 - 3 21:00 - 3 19:00 - 1 20:45 - 1 Dni meczów poza Warszawą Sobota - 7 Niedziela - 6 Środa - 6 Czwartek - 4 Piątek - 3 Wtorek - 1 Godziny meczów poza Warszawą 20:00 - 9 17:30 - 6 18:00 - 3 20:30 - 3 21:00 - 2 15:00 - 2 14:00 - 1 16:30 - 1 19:00 - 1 W sumie w niedziele legioniści grali 13 razy. 27% spotkań rozpoczęło się o 20:00. Materiały archiwalne: Frekwencja w sezonie 2019/20 Frekwencja w sezonie 2018/19 Frekwencja w sezonie 2017/18 Frekwencja w sezonie 2016/17 Frekwencja w sezonie 2015/16 Frekwencja w sezonie 2014/15

W sezonie 2021/22 w Warszawie odbyło się 26 spotkań. Przez ponad pół sezonu obowiązywały rządowe restrykcje związane z pandemią koronawirusa, ale nie stanowiły one większych przeszkód dla wszystkich chętnych do odwiedzania stadionów. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 16 143 kibiców, co nie odbiegało zbyt dużo od średnich wypracowanych dwa i trzy lata temu.

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak to jest , jest włodarze miasta na bardziej troszczą się o Berlin odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kiedy będzie terminarz na nowy sezon? odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Adi: No właśnie też nie mogę się doczekać. Musze zaplanować wakacje, kiedy będę mógł polecieć na Wyspy Zielonego Przylądka, żeby nie opuścić ciekawego meczu przy Ł3. odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Wstyd, obciach, żenada. Dwumilionowe miasto ! Wstyd... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @olew: wstyd to pisac ciagle te same teksty o 2 milionowym miescie. Te słoiki, ktore stanowia polowe meiszkancow, maja chodzic na Legie jak maja swoje kluby? odpowiedz

wukashi - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @L: Jeszcze dochodzą kibice mniej koneserskich lig. Np hiszpańskiej (Real, Barcelona), czy angolskiej (Czelsi, Menczester) odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Poza powyższym jest jeszcze jeden fakt godny zauważenia w poprzednim sezonie. W końcu zaczęto podawać w trakcie meczu realną i prawdziwą liczbę widzów obecnych na stadionie, a nie liczbę sprzedanych biletów. odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Ciśnienie na Puchary a jak one juz są to mecze z najlepszymi przy pustych trybunach.....jestem ciekaw jak Leszki pokażą się w Europie i czy oni dopuszcza do sytuacji gdzie mecze z wielkimi jak Ajax czy Największymi jak Real będą grali przy pustych trybunach.... odpowiedz

Heeeee - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: Widzisz autodestrukcja odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Alan: nie dopuszcza bo nie beda z takimi markami grac. Jak oni nierozstawieni od 1 rundy. Moga trafic od razu na kogos z kim spokojnie odpadna, a chlop cos o najwiekszych mowi :D



Poza tym, zyjesz w jakiejs bance? Wymieniasz mecze Legii sprzed 5 lat przy pustych trybunach a Lecha juz nie? Przeciez Lech tez mial zamykany stadion na mecz np z Fiorentiną, co Boniek interweniowal. Kara za rasizm, za flage Piła Biała Siła. Ty jakis odkejony jestes.. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L:

Porównujesz jakaś Fiorentinę do Realu w LM którą będziemy mieli pewnie znowu za jakieś kilkanaście lat albo i więcej.....i kto tu jest odklejony..

Ps. 5 lat bo później mieliśmy kilkuletnia przerwę w Pucharach dopiero teraz były. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Na 4 meczach naprawdę dobra frekwencja (Leicester, Dinamo, Napoli, Lech), na 3 przyzwoita (Spartak, Cracovia, Slavia). Na reszcie meczów liczba widzów dostosowała się do poziomu gry piłkarzy w tym sezonie, a szczególna padaka to już poniżej 10 tys., niezależnie od terminu. odpowiedz

