Koszykówka

Koszykarze spotkają się z kibicami przy Ł3

Wtorek, 31 maja 2022 r. 11:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 1 czerwca od godziny 18:00 na stadionie Legii przy Łazienkowskiej, wszyscy kibice naszego klubu, a także przedstawiciele mediów, będą mieli możliwość spotkania z wicemistrzami Polski za sezon 2021/22. To doskonała okazja by pogratulować legionistom srebrnych medali mistrzostw Polski, zrobić zdjęcie, czy wziąć autograf. Nasz zespół będzie z okazałym pucharem za drugie miejsce w lidze, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie.



Zapraszamy do strefy Silver na trybunie zachodniej naszego stadionu. Wstęp wolny.



Wczoraj koszykarze Legii Warszawa wraz ze sztabem szkoleniowym oraz władzami Klubu złożyli wizytę Prezydentowi m.st. Warszawy, Panu Rafałowi Trzaskowskiemu oraz wiceprezydent stolicy, Renacie Kaznowskiej. Na spotkaniu obecny był również Zarząd Tramwajów Warszawskich, Partnera Głównego Zielonych Kanonierach w osobach Pana Wojciecha Bartelskiego i Pana Konrada Niklewicza. Wizyta miała miejsce w Pałacu Ślubów przy ulicy Jezuickiej. Na ręce koszykarzy Legii trafiły podziękowania i gratulacje ze strony władz m.st. Warszawy i Tramwajów Warszawskich oraz pamiątkowa statuetka na okoliczność zdobycia tytułu Wicemistrza Polski w koszykówce. Władze Warszawy zadeklarowały budowę nowej hali dla Legii. Szczegóły mają zostać podane podczas konferencji prasowej prezydenta Trzaskowskiego na początku czerwca tego roku.











fot. Bodziach