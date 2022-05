Boks

Cztery medale na mistrzostwach Mazowsza

Wtorek, 31 maja 2022 r. 09:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Cztery medale - trzy złote i jeden srebrny, zdobyli zawodnicy Klubu Bokserskiego Legia, na mistrzostwach Mazowsza juniorów w boksie, które odbyły się w ostatni weekend w Warszawie. Dla legionistów był to kolejny etap przygotowań do czerwcowych mistrzostw Polski juniorów, które odbędą się w Bytomiu.



Tytuły mistrzowskie wywalczyli Artur Proksa (kat. -60kg), Mateusz Grejber (-67kg) oraz Olaf Szcześniak (-75kg). Srebrny medal wywalczył Bartłomiej Rośkowicz, rywalizujący w kategorii wagowej do 63,5 kg.