Wyniki legionistów w zawodach ogólnopolskich

Kilkunastu zawodników sekcji jeździeckiej Legii Warszawa w ostatnich tygodniach brali udział w zawodach ogólnopolskich i regionalnych, uzyskując bardzo dobre wyniki. Krzysztof Mazur: - 5. miejsce w klasie CC na koniu Cicero na zawodach ZOB1 w Leśnej Woli (26-29 maja) - 4. miejsce w klasie CC na koniu Cicer, 6. miejsce w finale ŚR na koniu Walkiria oraz 1. miejsce ex-aequo w klasie L na koniu Candy Girl na zawodach HZOB1* oraz HZR-B w Lesznie (1-3 kwietnia) Julia Lewinson : - 5. miejsce w finale MR na klaczy Uta oraz 2. miejsce Derby 120 cm na koniu Chantall Van De Calidrio na zawodach CSIYH w Bodusławicach (28 kwietnia - 1 maja) Zuzanna Chwalińska : - 6. miejsce w klasie P1/N na koniu MC. Douglas S. na zawodach CSIYH w Bogusławicach (28 kwietnia - 1 maja) Lena Kwiatkowska : - 1. miejsce w konkursie MR na klaczy Belle Fleur na zawodach ZOB2 w Jakubowicach (30 kwietnia - 3 maja) Patrycja Matyjasik : - 1. miejsce w klasie N na koniu Kalila J na zawodach HZR-B JKS Salio (21-22 maja) - 3. miejsce w klasie N na koniu Al Bonillo na zawodach HZR-B w Warce Sielanka (23-24 kwietnia) Lidia Gontarz : - 3. miejsce w klasie P na koniu Cedric oraz 3. miejsce w klasie L na koniu Cedric ma zawodach ZR-B w Leśnej Woli (26-29 maja) - 3. miejsce w klasie P na koniu Cedric na zawodach HZR-B Becker Sport (22-24 kwietnia) Marianna Pracel : - 2. miejsce w klasie L na koniu Dendy na zawodach HZR-B Becker Sport (6-8 maja) - 1. miejsce w klasie L na koniu Dendy na zawodach HZR-B Besker Sport (22-24 kwietnia) - 2. miejsce w klasie P na koniu Dendy na zawodach HZR-B w Lesznie (1-3 kwietnia) Agata Fludra : - 1. miejsce w klasie L na koniu Coroner na zawodach HZR-B w Poczerninie (28 maja) Janina Fabińska : - 1. miejsce ex aequo w 70 cm na koniu Candy Dancer Z, 1. miejsce ex-aequo w 50/60 cm na koniu Candy Dancer Z i 2. miejsce w konkursie 80 cm na koniu Candy Dancer Z na zawodach HZR-B w Warce Sielanka (23-24 kwietnia) Aleksandra Stencel : - 1. miejsce ex-aequo w 70 cm na koniu Ouragan WM na zawodach HZR-B w Warce Sielanka (23-24 kwietnia)

