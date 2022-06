Rugby

Rewanżowy mecz rugbistów o finał play-off

Czwartek, 2 czerwca 2022 r. 11:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbiści Legii Warszawa w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 rozegrają rewanżowe spotkanie półfinału play-off o awans do ekstraklasy. Legioniści podejmować będą zespół Rugby Białystok, a mecz odbędzie się na boisku przy ulicy Obrońców Tobruku 11 na warszawskim Bemowie. Ekipa z Podlasia ma wyraźną zaliczkę z pierwszego spotkania, wygranego 50-0.



Mimo to legioniści zapewniają, że są zdeterminowani, aby odrobić straty i powalczyć o wejście do finału play-off. Zapraszamy na trybuny do wspierania Legii. Wstęp wolny, ale istnieje możliwość zakupu cegiełek, z których cały zysk przeznaczony zostanie na pomoc naszej sekcji.



Zwycięzca dwumeczu awansuje do finału play-off, z kolei przegrany rozegra jeszcze mecz o trzecie miejsce.



Termin meczu: sobota, 4 czerwca 2022 roku, g. 17:00

Adres: ul. Obrońców Tobruku 11