Legijny dzień dziecka w Szczecinku (FOTO)

Kibice Legii ze Szczecinka już po raz czwarty zorganizowali Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Impreza miała miejsce w sobotę, 28 maja, i ze względu na warunki pogodowe, została przeniesiona do hali sportowej. W niej na najmłodszych czekała masa atrakcji. Przy wejściu wszystkie dzieciaki otrzymały legijne upominki oraz słodycze. Były również dmuchane zamki i cała masa konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Dzieciom bardzo spodobał się festiwal baniek mydlanych, czy malowanie twarzy, a animatorzy przeprowadzali całą masę zabaw z najmłodszymi legionistami. Podczas kilkugodzinnej imprezy, dla najmłodszych kibiców czekały lody, napoje oraz ciepły posiłek. Serdeczne gratulacje za wspaniałą organizację imprezy dla całego FC Legii ze Szczecinka.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

WAWA44 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda że piłkarzyny żadnego nie było!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.