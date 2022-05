Futsal

Cegiełki na wsparcie futsalowej Legii

Wtorek, 31 maja 2022 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsalowa Legia Warszawa ma za sobą pierwszy w historii sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Plan na ten sezon, w postaci utrzymania w ekstraklasie, został zrealizowany. "Chcemy iść do przodu, chcemy wygrywać. Chcemy jak najlepiej przygotować się do tego co nas czeka. Walczymy o najwyższe cele - jak przystało na Legię Warszawa" - informuje futsalowa Legia, która przygotowała ofertę w formie cegiełek, z których cały zysk zostanie przeznaczony na budowę mocnej drużyny na sezon 2022/23.



Sekcję wesprzeć można TUTAJ.



"Sezon zaczyna się w sierpniu. Razem możemy zbudować silny legijny futsal. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. I każdy z Was może być częścią naszej sekcji, bo: Legia To Legia - Legia To Ludzie" - informuje klub.



Za każdą wpłatę otrzymujecie w prezencie:

1. wpłata minimum 50 zł - dyplom imienny podziękowanie;

2. wpłata minimum 100 zł - szalik + dyplom imienny podziękowanie; 3. wpłata minimum 500 zł - możliwość udziału w treningu naszej drużyny, imienne podziękowania na Facebooku, szalik sekcji, dyplom imienny podziękowanie, ilość miejsc ograniczona: 10;

4. wpłata minimum 3000 zł - możliwość zagrania Twojej drużyny w turnieju organizowanym przez naszą sekcję, gwarancja zagrania w grupie spotkania z naszą drużyną, pamiątkowy puchar, podziękowania na Facebooku, ilość miejsc w turnieju ograniczona: 8.



Regulamin:

- Wysyłka podziękowań oraz gadżetów nastąpi w ciągu 10 dni od daty wpłaty.

- Dokonując wpłat min. 500 zł lub min. 3000 zł - wyślij do nas maila wraz ze swoim numerem telefonu na adres: kontakt@legiafutsal.com w celu ustalenia szczegółów.