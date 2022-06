Legioniści nie zagrali w reprezentacjach

Blaz Kramer nie wystąpił w meczu Ligi Narodów, w którym Słowenia zmierzyła się ze Szwecją. Jak poinformowała słoweńska federacja piłkarska, zawodnik Legii Warszawa doznał urazu. Nie wiadomo natomiast, jak poważna jest to kontuzja i czy Kramer będzie do dyspozycji selekcjonera na spotkania z Norwegią i Serbią. Z kolei Filip Mladenović nie znalazł się nawet na ławce w dzisiejszym meczu Serbii z Norwegią.

