Koszykówka

Legia zagra w koszykarskiej Lidze Mistrzów?

Piątek, 10 czerwca 2022 r. 11:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wszystko wskazuje na to, że koszykarze Legii Warszawa w sezonie 2022/23 zagrają w fazie grupowej Basketball Champions League - najpoważniejszych rozgrywek spod szyldu FIBA. Prawo gry w fazie grupowej ma jeden polski zespół - co ogłosił prezes Radosław Piesiewicz na gali Energa Basket Ligi. Pierwszeństwo gry w niej ma mistrz Polski, czyli Śląsk Wrocław, a jeśli wrocławianie nie wyrażą chęci gry w BCL, prawo gry będzie miała druga w klasyfikacji za sezon 2021/22, Legia.



Wiadomo od dawna, że WKS podobnie jak w minionym sezonie, zamierza występować w rozgrywkach EuroCup. Rozgrywki te zarządzane są przez Euroligę i sportowo, nieoficjalnie są o jeden poziom wyżej niż BCL.



Śląsk jest już po rozmowach nt. swojej dalszej gry w EuroCup - wrocławianie liczą na licencję na trzy kolejne sezony. Pozostałe polskie drużyny mają możliwość zgłoszenia się (do 17 czerwca) do kwalifikacji do BCL, a o ew. przyjęciu do nich decydować będzie FIBA.



Ostateczną listę klubów uczestniczących w rozgrywkach poznamy 24 czerwca. Losowanie będzie miało miejsce 7 lipca. Wszystko wskazuje na to, że format rozgrywek będzie taki sam jak w sezonie ubiegłym - 32 drużyny podzielone zostaną na osiem grup (po cztery zespoły).

W kwalifikacjach prawo gry w fazie grupowej zapewnić sobie będzie mogło 8 zespołów.



W fazie grupowej BCL rywalizacja odbywać się będzie każdy z każdym, mecz i rewanż. Awans do kolejnej rundy (cztery grupy po cztery zespoły) zapewnią sobie zwycięzcy każdej z grup, z kolei drużyny z miejsc 2 i 3 zagrają w play-ins o udział w niej. Po dwie najlepsze drużyny drugiego etapu rozgrywek, awansują do ćwierćfinałów, które rozgrywane będą do dwóch wygranych meczów.



Początek rozgrywek fazy grupowej przewidziano na pierwszy tydzień października. Zwycięzcą ostatniej edycji BCL jest Lenovo Teneryfa.