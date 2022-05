Koszykówka

Jankowski: Chcemy zrobić kolejny krok do przodu

Wtorek, 31 maja 2022 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / sportowefakty.wp.pl

"Chcemy zrobić kolejny krok do przodu. Nawet zdobycie mistrzostwa Polski w tym sezonie nie zmieniłoby naszego podejścia. To nie jest koniec drogi, to jest tylko kolejny etap. Następnym jest budowa klubu, który będzie grał regularnie w europejskich rozgrywkach, które są coraz bardziej prestiżowe" - mówi w rozmowie z serwisem Sportowefakty.wp.pl Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej sekcji koszykarskiej Legii Warszawa, która w zeszłym tygodniu zdobyła pierwszy od 1969 roku, medal mistrzostw Polski.



- Moje pierwsze zaangażowanie w klub - jeszcze w roli sponsora - było na poziomie III ligi. Doskonale pamiętam tamte czasy i wiem, jaką drogę przeszliśmy, by być w miejscu, w którym się właśnie znaleźliśmy. I to wcale nie była droga usłana różami, czasami były bardzo trudne chwile, ale zawsze dążyliśmy do tego, by dojść na szczyt polskiej ligi. Dwa ostatnie sezony są takim ukoronowaniem naszej drogi. Było 4. miejsce i przegrany w ostatniej sekundzie brązowy medal, teraz jest finał i wicemistrzostwo Polski - mówi Jarosław Jankowski, zauważając, że nasz klub nigdy nie wykonał drogi na skróty poprzez zakup "dzikiej karty" do wyższej klasy rozgrywkowej.



- Głównym akcjonariuszem jest piłkarska Legia, która ma 49 procent akcji. (...) Ja mam nieco ponad 40 procent, pozostała część należy do stowarzyszenia "Zieloni Kanonierzy", które 12 lat temu reaktywowało do życia koszykarską Legię. (...) My - jako klub koszykarski jesteśmy profesjonalnie zarządzaną spółką akcyjną. Nie żyjemy i nigdy nie będziemy żyć "na kredyt". Wydajemy tyle, ile mamy - mówi Jankowski, który dodaje, że planowany budżet na kolejny sezon będzie wyższy. "I to znacząco, choć na ten moment nie jestem w stanie tego dokładnie oszacować, ponieważ trwają rozmowy ze sponsorami" - dodaje.



Bardzo dobre wyniki legionistów nie pozostały bez echa. Władze miasta dostrzegły problem, jakim jest brak odpowiedniej hali dla naszego klubu i w najbliższych tygodniach ma nastąpić ogłoszenie budowy obiektu, do którego przeniesie się koszykarska Legia. - Innym ważnym zadaniem jest kwestia budowy nowej hali w Warszawie. To jest taki "game-changer", który wyniesie nas na zupełnie inny poziom. Konkretne decyzje w tej kwestii - na poziomie władz miasta można powiedzieć, że już zapadły. Ostatnia deklaracja prezydenta Trzaskowskiego jasno potwierdziła, że LegiaKosz dzięki swoim dobrym wynikom będzie miała swoją nową halę, to jest - można powiedzieć - przełom dla nas - mówi przewodniczący rady nadzorczej.



Przed koszykarską Legią rywalizacja w Basketball Champions League, gdzie jednym z wymogów jest obiekt na minimum 3000 miejsc. Gdzie zatem legioniści zamierzają rozgrywać spotkania BCL w najbliższym sezonie? - Naturalnym kierunkiem jest dla nas "Torwar". W miarę możliwości i dostępności będziemy chcieli uaktywnić tę halę dla koszykarskiej Legii. Mam deklarację ministra Bortniczuka, że jeśli będzie taka możliwość, to "Torwar" będzie dla nas dostępny - mówi Jankowski.



