W Austrii sparing z RB Salzburg

Podczas zgrupowania, które odbędzie się w dniach 22-30 czerwca w Austrii, Legia Warszawa rozegra dwa spotkania sparingowe. Wiadomo już, że jednym z przeciwników będzie zespół Red Bull Salzburg. Mecz odbędzie się we wtorek, 28 czerwca o godz. 18 w Bramberg am Wildkogel. Nazwa pierwszego rywala nie jest jeszcze znana, ale wstępny termin spotkania to 24 czerwca. Legioniści wznawiają treningi 13 czerwca, dwa dni wcześniej stawią się w LTC na testach medycznych i wydolnościowych.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

!(L)! - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wygasające umowy 2022 Polacy

Bramkarze

1.Mateusz Lis

2.Filip Kurto

3.Hladun

Obrońcy

1.Maciej Rybus

2.Przemysław Szyminski

3. Jarosław Jach

4.Adam Dźwigała

5. Mateusz Zyro

6.Martin Konczkowski

Pomocnicy

1. Rafał Augustyniak

2. Lukasz Poreba

3. Tomasz Makowski

4. Grzegorz Tomasiewicz

Napastnicy

1.Lukasz Teodorczyk

2. Jakub Myszor

3. Dariusz Formella

4. Szymon Fyda

4. odpowiedz

Ja - 19 minut temu, *.vectranet.pl @!(L)!: poza Rybą nikt nie jest warty uwagi. Ot, ligowi kopacze bez żadnych perspektyw. A już ściąganie babola Hładuna do takiej beznadziejnej obrony lub Teodorczyka, który nie powąchał placu od wielu miesięcy... Przecież to grozi spadkiem lub kalectwem. odpowiedz

Michał - 13 minut temu, *.centertel.pl @!(L)!: Gdyby pozyskany został Rybus to by było mega ale mocno w to wątpię. Poza nim warty jest chociażby młodzieżowiec Myszor z Cracovii czy Augustyniak choć na tą pozycję nie spodziewał bym się wzmocnień odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak już mowa o sparingach, to co z pożegnaniem dla Artura? Temat miał być ogłoszony w zeszłym tygodniu, a jedyne na co było stać klub, to był przeciek do mediów o meczu z Celtikiem. No chyba że Artur sam nie chce, w sumie nie zdziwiłbym się. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.115 Dobra to już wiadomo że z nimi nie zagramy, będzie zmiana przeciwnika ( zresztą jak zawsze) każdy poznał się lub dopiero pozna jakim tępym nieudacznikiem jest kudłaty. #MIODUSKI WON odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sobo(L)ew:



To samo miałem napisać. W ostatniej chwili nastąpi zmiana przeciwnika na siódmy zespół trzeciej ligi austriackiej... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.