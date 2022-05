Plan letnich sparingów Legii

Wtorek, 31 maja 2022 r. 20:17 źródło: Legia Warszawa

Podczas zgrupowania w Austrii Legia Warszawa rozegra 2 mecze kontrolne. Pierwszym rywalem legionistów będzie rumuński zespół Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Jak już informowaliśmy, drugie spotkanie Legia rozegra z Red Bullem Salzburg. Przed wylotem do Austrii odbędzie się mecz kontrolny z Chojniczanką Chojnice, a po powrocie jeszcze dwa sparingi. Rywale nie są jeszcze potwierdzeni.



Letnie sparingi Legii:

19.06. godz. 17:00 Legia Warszawa - Chojniczanka Chojnice, Legia Training Center

24.06. godz. 17:00 Legia Warszawa - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Rumunia), St. Ulrich am Pillersee

28.06. godz. 18:00 Legia Warszawa - Red Bull Salzburg (Austria), Bramberg Am Wildkogel