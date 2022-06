Młodzież: Mecze wtorkowe i środowe

W pierwszym z rozegranych w tym tygodniu spotkań zespół U11 Legii grał na obiektach KS L.A.S. Przybyli na położone w dzielnicy Wawer boisko byli świadkiem szybkiego spotkania i ofensywnej gry z obu stron. Legioniści zdecydowanie przeważali, ale nie oznacza to, że nie miał pracy golkiper Legii Antoni Pawłowski. Duża ilość efektownych akcji, gdzie szybkość wykonania łączyła się z jakością w pojedynkach, podaniach i uderzeniach pokazuje, że wyjazdy na mocno obsadzone turnieje nie idą na marne. W środę z kolei drużyna LSS U14 przegrała 1-5 z STF Champion Warszawa '08. Kolejne mecze młodzieżowe - czwartek. I liga mazowiecka U14: Legia LSS U14 '08 1-5 STF Champion Warszawa '08 Legioniści po pierwszym, bardzo udanym meczu z Championem, tym razem nie zdołali powtórzyć dobrej gry z pierwszego spotkania, które wygrali 5-3. Jedynego gola dla drużyny LSS zdobył Patryk Parol. II liga warszawska: KS L.A.S. 2011 - Legia U11 Legia: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Filip Wancerz, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny

