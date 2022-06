Młodzież: Mecze wtorkowe, środowe i czwartkowe

Środa, 1 czerwca 2022 r. 09:35 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym z rozegranych w tym tygodniu spotkań zespół U11 Legii grał na obiektach KS L.A.S. Przybyli na położone w dzielnicy Wawer boisko byli świadkiem szybkiego spotkania i ofensywnej gry z obu stron. Legioniści zdecydowanie przeważali, ale nie oznacza to, że nie miał pracy golkiper Legii Antoni Pawłowski. Duża ilość efektownych akcji, gdzie szybkość wykonania łączyła się z jakością w pojedynkach, podaniach i uderzeniach pokazuje, że wyjazdy na mocno obsadzone turnieje nie idą na marne. W środę z kolei drużyna LSS U14 przegrała 1-5 z STF Champion Warszawa '08. Za to zespół U14 Akademii pokonał 7-2 SEMP Ursynów w meczu Ekstraligi U14.



Ekstraliga U14: Legia U14 7-2 (5-1) SEMP Ursynów 08

Gole:

1-0 6 min. Daniel Wyrozumski (as. Bartłomiej Leszczyński)

2-0 19 min. Pascal Mozie (po solowej akcji)

3-0 20 min. Mikołaj Jasiński (as. Daniel Foks)

3-1 28 min. Stanisław Jackiewicz (rzut karny)

4-1 29 min. Daniel Wyrozumski (as. Piotr Bzducha)

5-1 36 min. Mikołaj Jasiński (as. Bartłomiej Leszczyński)

5-2 57 min.

6-2 59 min. Mikołaj Jasiński (as. Antoni Sobolewski)

7-2 70 min. Daniel Foks (as. Filip Nieckarz)



Strzały (celne)[15-80']: Legia 22(14) - SEMP 6 (5)



Legia: Marcel Grzejda, Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Patryk Mackiewicz, Piotr Bzducha, Pascal Mozie, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Daniuel Wyrozumski, Oliwier Puto, Marceli Żek, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga mazowiecka U14: Legia LSS U14 '08 1-5 STF Champion Warszawa '08



Legioniści po pierwszym, bardzo udanym meczu z Championem, tym razem nie zdołali powtórzyć dobrej gry z pierwszego spotkania, które wygrali 5-3. Jedynego gola dla drużyny LSS zdobył Patryk Parol.



II liga warszawska: KS L.A.S. 2011 - Legia U11



Legia: Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Filip Wancerz, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny