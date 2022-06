Terminarz sezonu 2022/23. W pierwszej kolejce w Kielcach

Ekstraklasa podała zestaw par 1. kolejki sezonu 2022/23, który rozpocznie się w weekend 15-17 lipca. Pierwszym rywalem Legii będzie Korona Kielce. Mecz z beniaminkiem odbędzie się w Kielcach. Wszystkie kolejki zaplanowano na terminy weekendowe (od piątku do poniedziałku). Meczów w poniedziałki nie będzie jedynie w terminach poprzedzających spotkania reprezentacji i jesienne zmagania w Pucharze Polski. - Wprowadziliśmy zasadę, że każda z czterech drużyn grających w kwalifikacjach UEFA może przełożyć dwa mecze w PKO Ekstraklasie - jeden w trakcie trzech rund kwalifikacyjnych oraz jeden między meczami fazy play-off rozgrywek europejskich. Zaplanowaliśmy mecze pucharowiczów pomiędzy sobą w szóstej kolejce. Dzięki temu będą mogli zagrać w terminie rezerwowym, jeśli awansują do play-offów - powiedział dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański. Terminem rezerwowym dla czterech zespołów grających w pucharach będzie 31 sierpnia, na kiedy zaplanowano 1/32 finału Pucharu Polski. Od tego sezonu zespoły grające w rozgrywkach UEFA nie biorą udziału w tej fazie i do rywalizacji dołączą od 1/16 finału. 1. Kolejka - 16-17 lipca 2022 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław Korona Kielce - Legia Warszawa Lech Poznań - Stal Mielec Górnik Zabrze - Cracovia Pogoń Szczecin - Widzew Łódź Radomiak Radom - Miedź Legnica Raków Częstochowa - Warta Poznań Wisła Płock - Lechia Gdańsk 2. Kolejka - 23-24 lipca 2022 Cracovia - Korona Kielce Piast Gliwice - Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Miedź Legnica - Lech Poznań Stal Mielec - Radomiak Radom Warta Poznań - Wisła Płock Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 3. Kolejka - 30-31 lipca 2022 Cracovia - Legia Warszawa Piast Gliwice - Zagłębie Lubin Korona Kielce - Śląsk Wrocław Lech Poznań - Wisła Płock Miedź Legnica - Warta Poznań Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok Radomiak Radom - Górnik Zabrze Raków Częstochowa - Stal Mielec Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 4. Kolejka - 6-7 sierpnia 2022 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom Zagłębie Lubin - Lech Poznań Lechia Gdańsk - Korona Kielce Legia Warszawa - Piast Gliwice Górnik Zabrze - Raków Częstochowa Stal Mielec - Cracovia Warta Poznań - Pogoń Szczecin Wisła Płock - Miedź Legnica Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 5. Kolejka - 13-14 sierpnia 2022 Cracovia - Piast Gliwice Korona Kielce - Warta Poznań Lech Poznań - Śląsk Wrocław Miedź Legnica - Zagłębie Lubin Górnik Zabrze - Stal Mielec Pogoń Szczecin - Wisła Płock Radomiak Radom - Lechia Gdańsk Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok Widzew Łódź - Legia Warszawa 6. Kolejka - 20-21 sierpnia 2022 Piast Gliwice - Stal Mielec Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica Zagłębie Lubin - Radomiak Radom Lechia Gdańsk - Lech Poznań Legia Warszawa - Górnik Zabrze Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin Warta Poznań - Widzew Łódź Wisła Płock - Korona Kielce Śląsk Wrocław - Cracovia 7. Kolejka - 27-28 sierpnia 2022 Cracovia - Warta Poznań Lech Poznań - Piast Gliwice Miedź Legnica - Lechia Gdańsk Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin Radomiak Radom - Korona Kielce Stal Mielec - Legia Warszawa Widzew Łódź - Wisła Płock Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 8. Kolejka - 3-4 września 2022 Cracovia - Raków Częstochowa Piast Gliwice - Miedź Legnica Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok Korona Kielce - Pogoń Szczecin Lech Poznań - Widzew Łódź Lechia Gdańsk - Warta Poznań Legia Warszawa - Radomiak Radom Stal Mielec - Śląsk Wrocław Wisła Płock - Górnik Zabrze 9. Kolejka - 10-11 września 2022 Jagiellonia Białystok - Stal Mielec Miedź Legnica - Korona Kielce Górnik Zabrze - Piast Gliwice Pogoń Szczecin - Lech Poznań Radomiak Radom - Wisła Płock Raków Częstochowa - Legia Warszawa Warta Poznań - Zagłębie Lubin Widzew Łódź - Cracovia Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 10. Kolejka - 17-18 września 2022 Cracovia - Pogoń Szczecin Piast Gliwice - Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin - Wisła Płock Korona Kielce - Górnik Zabrze Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok Legia Warszawa - Miedź Legnica Raków Częstochowa - Radomiak Radom Stal Mielec - Widzew Łódź Warta Poznań - Lech Poznań 11. Kolejka - 1-2 października 2022 Jagiellonia Białystok - Korona Kielce Lech Poznań - Legia Warszawa Miedź Legnica - Stal Mielec Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk Radomiak Radom - Cracovia Widzew Łódź - Raków Częstochowa Wisła Płock - Piast Gliwice Śląsk Wrocław - Warta Poznań 12. Kolejka - 8-9 października 2022 Cracovia - Lechia Gdańsk Piast Gliwice - Widzew Łódź Jagiellonia Białystok - Wisła Płock Zagłębie Lubin - Korona Kielce Lech Poznań - Radomiak Radom Legia Warszawa - Warta Poznań Raków Częstochowa - Miedź Legnica Stal Mielec - Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 13. Kolejka - 15-16 października 2022 Korona Kielce - Stal Mielec Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa Miedź Legnica - Cracovia Górnik Zabrze - Lech Poznań Pogoń Szczecin - Piast Gliwice Radomiak Radom - Śląsk Wrocław Warta Poznań - Jagiellonia Białystok Widzew Łódź - Zagłębie Lubin Wisła Płock - Legia Warszawa 14. Kolejka - 22-23 października 2022 Cracovia - Lech Poznań Piast Gliwice - Radomiak Radom Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk Legia Warszawa - Pogoń Szczecin Raków Częstochowa - Korona Kielce Stal Mielec - Wisła Płock Warta Poznań - Górnik Zabrze Widzew Łódź - Miedź Legnica Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 15. Kolejka - 29-30 października 2022 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa Zagłębie Lubin - Cracovia Korona Kielce - Piast Gliwice Lech Poznań - Raków Częstochowa Lechia Gdańsk - Stal Mielec Miedź Legnica - Pogoń Szczecin Górnik Zabrze - Widzew Łódź Radomiak Radom - Warta Poznań Wisła Płock - Śląsk Wrocław 16. Kolejka - 5-6 listopada 2022 Cracovia - Jagiellonia Białystok Piast Gliwice - Warta Poznań Lech Poznań - Korona Kielce Legia Warszawa - Lechia Gdańsk Miedź Legnica - Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze Raków Częstochowa - Wisła Płock Stal Mielec - Zagłębie Lubin Widzew Łódź - Radomiak Radom 17. Kolejka - 12-13 listopada 2022 Jagiellonia Białystok - Lech Poznań Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa Korona Kielce - Widzew Łódź Lechia Gdańsk - Piast Gliwice Górnik Zabrze - Miedź Legnica Radomiak Radom - Pogoń Szczecin Warta Poznań - Stal Mielec Wisła Płock - Cracovia Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 18. Kolejka - 28-29 stycznia 2023 Cracovia - Górnik Zabrze Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk - Wisła Płock Legia Warszawa - Korona Kielce Miedź Legnica Radomiak Radom Stal Mielec - Lech Poznań Warta Poznań - Raków Częstochowa Widzew Łódź - Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 19. Kolejka - 4-5 lutego 2023 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa Korona Kielce - Cracovia Lech Poznań - Miedź Legnica Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław Radomiak Radom - Stal Mielec Raków Częstochowa - Piast Gliwice Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok Wisła Płock - Warta Poznań 20. Kolejka - 11-12 lutego 2023 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin - Piast Gliwice Lechia Gdańsk - Widzew Łódź Legia Warszawa - Cracovia Górnik Zabrze - Radomiak Radom Stal Mielec - Raków Częstochowa Warta Poznań - Miedź Legnica Wisła Płock - Lech Poznań Śląsk Wrocław - Korona Kielce 21. Kolejka - 18-19 lutego 2023 Cracovia - Stal Mielec Piast Gliwice - Legia Warszawa Korona Kielce - Lechia Gdańsk Lech Poznań - Zagłębie Lubin Miedź Legnica - Wisła Płock Pogoń Szczecin - Warta Poznań Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa - Górnik Zabrze Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 22. Kolejka - 25-26 lutego 2023 Piast Gliwice - Cracovia Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa Zagłębie Lubin - Miedź Legnica Lechia Gdańsk - Radomiak Radom Legia Warszawa - Widzew Łódź Stal Mielec - Górnik Zabrze Warta Poznań - Korona Kielce Wisła Płock - Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław - Lech Poznań 23. Kolejka - 4-5 marca 2023 Cracovia - Śląsk Wrocław Korona Kielce - Wisła Płock Lech Poznań - Lechia Gdańsk Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze - Legia Warszawa Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa Radomiak Radom - Zagłębie Lubin Stal Mielec - Piast Gliwice Widzew Łódź - Warta Poznań 24. Kolejka - 11-12 marca 2023 Piast Gliwice - Lech Poznań Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin Korona Kielce - Radomiak Radom Lechia Gdańsk - Miedź Legnica Legia Warszawa - Stal Mielec Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław Warta Poznań - Cracovia Wisła Płock - Widzew Łódź 25. Kolejka - 18-19 marca 2023 Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin Miedź Legnica - Piast Gliwice Górnik Zabrze - Wisła Płock Pogoń Szczecin - Korona Kielce Radomiak Radom - Legia Warszawa Raków Częstochowa - Cracovia Warta Poznań - Lechia Gdańsk Widzew Łódź - Lech Poznań Śląsk Wrocław - Stal Mielec 26. Kolejka - 1-2 kwietnia 2023 Cracovia - Widzew Łódź Piast Gliwice - Górnik Zabrze Zagłębie Lubin - Warta Poznań Korona Kielce - Miedź Legnica Lech Poznań - Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław Legia Warszawa - Raków Częstochowa Stal Mielec - Jagiellonia Białystok Wisła Płock - Radomiak Radom 27. Kolejka - 8-9 kwietnia 2023 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk Lech Poznań - Warta Poznań Miedź Legnica - Legia Warszawa Górnik Zabrze - Korona Kielce Pogoń Szczecin - Cracovia Radomiak Radom - Raków Częstochowa Widzew Łódź - Stal Mielec Wisła Płock - Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 28. Kolejka - 15-16 kwietnia 2023 Cracovia - Radomiak Radom Piast Gliwice - Wisła Płock Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze Korona Kielce - Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin Legia Warszawa - Lech Poznań Raków Częstochowa - Widzew Łódź Stal Mielec - Miedź Legnica Warta Poznań - Śląsk Wrocław 29. Kolejka - 22-23 wietnia 2023 Korona Kielce - Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk - Cracovia Miedź Legnica - Raków Częstochowa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin - Stal Mielec Radomiak Radom - Lech Poznań Warta Poznań - Legia Warszawa Widzew Łódź - Piast Gliwice Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 30. Kolejka - 29-30 kwietnia 2023 Cracovia - Miedź Legnica Piast Gliwice - Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok - Warta Poznań Zagłębie Lubin - Widzew Łódź Lech Poznań - Górnik Zabrze Legia Warszawa - Wisła Płock Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk Stal Mielec - Korona Kielce Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 31. Kolejka - 6-7 maja 2023 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław Korona Kielce - Raków Częstochowa Lech Poznań - Cracovia Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin Miedź Legnica - Widzew Łódź Górnik Zabrze - Warta Poznań Pogoń Szczecin - Legia Warszawa Radomiak Radom - Piast Gliwice Wisła Płock - Stal Mielec 32. Kolejka - 13-14 maja 2023 Cracovia - Zagłębie Lubin Piast Gliwice - Korona Kielce Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin - Miedź Legnica Raków Częstochowa - Lech Poznań Stal Mielec - Lechia Gdańsk Warta Poznań - Radomiak Radom Widzew Łódź - Górnik Zabrze Śląsk Wrocław - Wisła Płock 33. Kolejka - 20-21 maja 2023 Jagiellonia Białystok - Cracovia Zagłębie Lubin - Stal Mielec Korona Kielce - Lech Poznań Lechia Gdańsk - Legia Warszawa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin Radomiak Radom - Widzew Łódź Warta Poznań - Piast Gliwice Wisła Płock - Raków Częstochowa Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 34. Kolejka - 27 maja 2023 Cracovia - Wisła Płock Piast Gliwice - Lechia Gdańsk Lech Poznań - Jagiellonia Białystok Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Miedź Legnica - Górnik Zabrze Pogoń Szczecin - Radomiak Radom Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin Stal Mielec - Warta Poznań Widzew Łódź - Korona Kielce

oda do normalności - 9 minut temu, *.206.44 30 PKT po dziesięciu kolejkach. Tak powinno być w normalnych czasach. odpowiedz

Ja - 14 minut temu, *.vectranet.pl Uhuhu, no to obrywamy zakaz od komisji ligi na 33 kolejkę do Gdańska na miliard procent :) Mogą już wystawić, żeby się nie trudzić pod koniec sezonu, hahaha odpowiedz

kacperek - 39 minut temu, *.chello.pl 28. Kolejka - sobota,, 15 kwietnia 2023



Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - Lech Poznań Mecz o Mistrza ;) -

Raków Częstochowa - Widzew Łódź



Terminarz dobrze zrobiony pod Legie ( patrzac ze 4 druzyny beda walczyc o pogranie cos w pucharach) odpowiedz

Alan - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Co by nie mówić to Widzew niezle kibicowsko namierzał wchodząc do e- klapy, ich mecze z LP,ŚW czy już w mniejszym stopniu z Nami to naprawdę będą wydarzenia .... odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie jest źle. Najgroźniejsi rywale (Raków, Lech, Pogoń, Lechia) rozciągnięci na przestrzeni ośmiu kolejek. Mecz z żadnym z nich nie jest jeden po drugim. Na minus: wyjazdy do Szczecina i Gdańska w ciągu czterech ostatnich kolejek. odpowiedz

