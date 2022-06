Bracia Kania blisko podium w PE w Austrii

W austriackiej miejscowości Worgl odbyły się kolejne zawody Pucharu Europy w jeździe szybkiej na rolkach. W rywalizacji na 500 metrów, Mateusz Kania awansował do finałowej czwórki, ale w decydującym wyścigu zaliczył upadek i zakończył zawody bez medalu (czas 1:20.570 min.). Marek Kania na 500 metrów był bliski miejsca w finale (czas 43.469s), ale ostatecznie zakończył rywalizację na miejscu piątym. Zwyciężył Kolumbijczyk, Camilo Acosta z czasem 43.317 sekundy. W wyścigu na 1000 metrów obaj legioniści awansowali do półfinałów i na tym etapie zakończyli rywalizację. W ćwierćfinałach Mateusz Kania uzyskał wynik 1:30.118 min., Marek Kania 1:30.203 min. W półfinałach Marek Kania miał czas 1:29.189 min. i został sklasyfikowany na miejscu 10., Mateusz Kania z czasem 1:31.384 min. był 15. Zwyciężył Szwajcar, Livio Wenger (1:22.145 min.). Legioniści nie startowali w wyścigach na dłuższych dystansach, w związku z czym, w klasyfikacji wielobojowej zostali sklasyfikowani w drugiej dziesiątce - Marek Kania na miejscu 12., Mateusz na pozycji 16. Zwyciężył Camilo Acosta

