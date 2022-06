Zmarł Andrzej Zygmunt

Komentarze (3)

olew - 45 minut temu, *.vectranet.pl Świetny stoper. Lubański przy nim nie pograł i mało nam strzelał. Niech spoczywa w Pokoju ! odpowiedz

ws - 50 minut temu, *.chello.pl Będę go pamiętał jak w meczach z Górnikiem krył Lubańskiego. Nie zawsze mu to wychodziło ale walczył z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem dla Legii . Spoczywaj w pokoju! odpowiedz

robal - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tata mi zawsze mówił, że Zygmunt był świetny. Wielka Legia lat 70 odpowiedz

