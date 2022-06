Trzy medale w PŚ w K-1

Reprezentanci Legia Fight Club wywalczyli trzy medale podczas kick-bokserskich zawodów Pucharu Świata w formule K-1, które dziś zakończyły się w Budapeszcie. W rywalizacji seniorów, w kat. -65 kilogramów srebrny medal zdobyła Aleksandra Niewiadomska. Złoto w kat. juniora młodszego wywalczył Kamil Andruszkiewicz (-71kg), a złoty medal w kat. juniora starszego zdobył Konrad Kamiński (-67kg). Zawodnicy na co dzień trenują pod okiem Karola Łady w LFC. Gratulujemy wyników!

