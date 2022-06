Marek Gołębiewski na podsłuchu (VIDEO)

Piątek, 3 czerwca 2022 r. 11:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"Mamy bardzo dobre warunki stworzone przez klub. Fajny materiał, młodych piłkarzy, przede wszystkim z rocznika 2003 i 2004. Jestem w swoim żywiole, jestem bardzo usatysfakcjonowany pracą z tą drużyną. W kolejnym sezonie będziemy chcieli jeszcze raz podejść do awansu do II ligi. W tym sezonie potraciliśmy głupio punkty. W przyszłym roku będziemy chcieli zacząć kolejną bitwę o drugą ligę" - mówi trener trzecioligowych rezerw Legii, Marek Gołębiewski w specjalnym materiale przygotowanym przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.



Przy okazji półfinałowego meczu Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, pomiędzy Pilicą Białobrzegi i Legią II, kamery MZPN przyglądały się zachowaniu szkoleniowca, który w sezonie 2021/22 przez pewien czas był pierwszym trenerem pierwszego zespołu Legii (po zwolnieniu Czesława Michniewicza), a później znów wrócił do pracy z rezerwami. Drugi zespół Legii po wygranej (po serii rzutów karnych) z Pilicą, zapewnił sobie awans do finału Pucharu Polski, który 15 czerwca o 19:00 rozegrany zostanie na stadionie Hutnika Warszawa z liderem III ligi, Legionovią Legionowo.



Obszerny materiał video, którego bohaterem jest trener Gołębiewski, obejrzeć można poniżej: