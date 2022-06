W ostatni weekend przy Łazienkowskiej odbyła się 72. Granda na pięści, podczas której walki odbyli m.in. dwaj pięściarze Legii, startujący w ostatnich mistrzostwach Polski w boksie. Złoty medalista wspomnianych MP w kat. -54kg, Maciej Jewdokin kolejny raz walczył z cięższej kategorii wagowej (-60kg), a mimo to bardzo pewnie (3-0) pokonał swojego rywala, Vadima Navitskiego (Boksuj Warszawo). W kat. +92kg, Jan Majewski z Klubu Bokserskiego Legia (uczestnik ostatnich MMP) pokonał 3:0 Adriana Kozioła (K.O. Fight Club Łuków). Część walk odbyła się w Legia Fight Club, część na promenadzie stadionu Legii. Poniżej wszystkie wyniki walk zawodników LFC i KB Legia. Wyniki legionistów podczas 72. Grandy: -58kg (kadet): Kacper Mike (Amatorski Klub Bokserski) 1:2 Karol Majewski (Legia Fight Club) -60kg (senior): Maciej Jewdokin (Legia Fight Club) 3:0 Vadim Navitski (Boksuj Warszawo) -67kg (kadet): Krzysztof Kurzyp (Uniq Fight Club) 3:0 Kévin Oberlechner (KB Legia Warszawa) -70kg (senior): Aleksandra Ciechomska (Legia Fight Club) 3:0 Klaudia Stąsiek (Pięściarz Grudziądz) -75kg (senior): Hubert Piątkowski (Legia Fight Club) 1:2 Mikołaj Kowalczyk (Stal Kutno) -75kg (senior): Jacek Kurek (Niezrzeszony) 2:1 Karol Sazanow (Legia Fight Club) -80kg: Karol Adamski (Legia Fight Club) 2:1 Mariusz Wójtowicz (Lokalna 33) -80kg (senior): Albert Kobyłecki (Amatorski Klub Bokserski Skierniewice) 0:3 Maciej Pytlik (Legia Fight Club) -86kg (senior): Mariusz Krzyszczak (K.O. Fight Club) 0:3 Maciej Grzyb (Legia Fight Club) -92kg (senior): Krystian Zawicki (Legia Fight Club) vs Daniel Grędzicki (Niezrzeszony) RSC 2. runda +92kg: Jan Majewski (KB Legia Warszawa) 3:0 Adrian Kozioł (K.O. Fight Club Łuków)

