Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach

Wtorek, 16 sierpnia 2022 r. 15:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiele naprawdę ciekawych historii poświęconych polskim sportowcom reprezentującym nasz kraj na igrzyskach olimpijskich znajdziemy w książce Daniela Lisa pt. "Stulecie Przeszkód. Polacy na igrzyskach". Wydana w tym roku książka, licząca 520 stron, przedstawia wybrane historie przedstawione chronologicznie - od IO w Paryżu w 1924, przez te rozegrane 12 lat później w Berlinie, po igrzyska w Tokio w 2020 roku.



W rozdziale drugim, poświęconym IO w Berlinie, znajdujemy co nieco informacji nt. podróży i startów na zawodach odbywających się w Niemczech, na niedługo przed wybuchem II wojny światowej. W zawodach brała udział m.in. późniejsza zawodniczka naszego klubu, Stanisława Walasiewicz. "Zawodniczek jedzie tylko trzynaście. To dziesięć gimnastyczek i trzy lekkoatletki: Maria Kwaśniewska, Jadwiga Wajs i Stanisława Walasiewicz. (...) Zainteresowanie Jadwigą i Stanisławą jest zrozumiałe - to medalistki olimpijskie z Los Angeles. (...) Zawodniczki siedzą w wagonie numer dwa. Stanisława Walasiewicz przez cały czas trzyma się z boku. Dopiero gdy pociąg dojeżdża do Berlina, kończy pisać listy do Ameryki i chowa w walizce podręcznej maszynę do pisania. W stolicy Trzeciej Rzeszy leje deszcz, ale nie psuje to dobrego wrażenia" - czytamy.



Atmosferę tych wyjątkowych igrzysk opisuje autor dość szczegółowo, wspierając się wieloma źródłami. Dowiadujemy się m.in. o uchwaleniach norymberskich ustaw rasowych z września 1935 roku, które pozbawiły część sportowców możliwości startu. Na kilkudziesięciu stronach przedstawiony został nie tylko ciężki klimat wokół zawodów olimpijskich, ale i polskie zawodniczki, jak i relacje pomiędzy nimi. "Cel Stanisławy to bycie najlepszą. To ona namówiła Jadwigę, by całkowicie poświęciła się rzucaniu dyskiem. W 1932 roku obie zresztą startowały na igrzyskach w tej konkurencji. Stanisława zajęła szóste miejsce, ale między rzutami eliminacyjnymi a finałowymi brała też udział w finale biegu na 100 metrów. (...) W Los Angeles Stanisława pomagała też Polakom jako tłumaczka. Sama mieszkała w Ameryce od 1912 roku. Gdy przypłynęła tu z matką, miała czternaście miesięcy. Wcześniej jej ociec wyjechał ze wsi Wierzchownia, zamieszkał w Cleveland i tam do niego dołączyły" - pisze Daniel Lis. Walasiewicz znalazła się również na okładce "Stulecia przeszkód".



Ciekawie przedstawione zostały również historie związane z igrzyskami w Londynie i Helsinkach ("Podwójna garda bombardiera"), w Squaw Valley (1960), Monachium (1972), Toronto (1976) i Seulu (1988) oraz Atlancie (1996). Przy okazji tej ostatniej ciekawie opowiedziano historię Renaty Mauer. Z kolei przy okazji IO w Tokio, które z powodu pandemii, przełożone zostały z 2020 na 2021 rok, przedstawiona została zawodniczka strzeleckiej Legii, Aleksandra Jarmolińska, która kilka miesięcy później zakończyła sportową karierę.



"To nie jest tylko opowieść o sporcie i wielkich ideach. To wciągająca historia ludzkich nadziei i ambicji, lęków, słabości i dramatycznych wyborów oraz najtrudniejszych walk, które toczą się poza stadionami. Książka Daniela Lisa daje niespotykanie szeroki i świeży wgląd w historie polskich olimpijczyków i paraolimpijczyków. Autor konfrontuje z sobą źródła, wyszukuje nieznane dokumenty i rzuca nowe światło na historie - wydawałoby się - już opowiedziane. Jako pierwszy opisuje polski wątek najkrwawszego wydarzenia w historii igrzysk - zamachu w Monachium. Zastanawia się z polskimi narciarkami, czy wesprzeć radziecki protest i dostać medal, czy powiedzieć prawdę i zająć czwarte miejsce. Tropi wojenne losy mistrza boksu, które ten w czasach stalinizmu wolałby przemilczeć: siedział w więzieniu, obozie, pracował na kolei, a może służył w Wehrmachcie? Ze sztangistą Ryszardem Tomaszewskim, multimedalistą paraolimpijskim, wraca do stanu wojennego i uścisku dłoni z księciem Karolem" - tak publikację zapowiadał wydawca.



Wydana w lutym tego roku książka może wciągnąć na dobrych kilka dni.



Tytuł: Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach

Autor: Daniel Lis

Wydawnictwo: Agora

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 520

Cena okładkowa: 54,99 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.