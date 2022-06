Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 5 czerwca 2022 r. 08:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zespół U17 zakończył rozgrywki CLJ zwycięstwem 2-1 z ŁKS Łódź. Legia U16 w meczu na szczycie wygrała 3-1 z Escolą Varsovia i objęła pozycję lidera Ekstraligi U16 na 2 kolejki przed końcem rozgrywek. W CLJ U15 Legia wygrała na wyjeździe 2-1 z AKS SMS Łódź. Po zwycięstwie w makroregionalnej Grupie A, za tydzień legioniści zmierzą się z Lechem Poznań w półfinale MP. Swoje mecze rozgrywały też najmłodsze roczniki Akademii oraz LSS.



CLJ U17: AP ŁKS Łódź 05 1-2 (0-1) Legia U17

Gole:

0-1 19 min. Jakub Kowalski

1-1 46 min.

1-2 76 min. Bartosz Krasuski (as. Jakub Kowalski)



Legia: Hubert Nowak [06] - Bartosz Krasuski, Ignacy Morawski, Dominik Szala [06], Jakub Grzejszczak [06](59' Fryderyk Misztal [06]) - Bartosz Mikołajczyk, Kacper Bogusiewicz [06](68' Roman Zhuk [06]), Szymon Grączewski - Wiktor Pusiłowski (80' Filip Borowski), Tomasz Rojkowski [06], Jakub Kowalski [06]. Rezerwa: Aleksander Mickielewicz [06] (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



W 45+1 min. Hubert Nowak obronił rzut karny



Ekstraliga U16: Legia U16 3-1 (2-1) Escola Varsovia 06

Gole:

1-0 25 min. Mateusz Sitek (dob. strzału Cypriana Pchełki)

1-1 37 min. Jakub Nędzyński (as. Maciej Majcherczyk)

2-1 42 min. Cyprian Pchełka (dob. strzału Mateusza Sitka)

3-1 87 min. Jakub Żewłakow (as. Oskar Melich)



Strzały (celne): Legia 19 (10) - Escola 14 (8)



Legia: Wojciech Banasik Ż - Igor Skrobała (48' Bartosz Dembek), Karol Kosiorek Ż, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Oskar Melich, Jakub Adkonis [07](62' Jakub Żewłakow) - Antoni Majchrowski, Mateusz Sitek (69' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka. Rezerw: Michał Malinowski

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: UKS SMS Łódź 07 1-2 (0-1) Legia U15

Gole:

0-1 30 min. Max Pawłowski (as. Miłosz Kaczmarek)

0-2 56 min. Max Pawłowski b.a., po przechwycie

1-2 77 min. przeciwnik



Legia: Konrad Kassyanowicz (41' Michał Bobier) - Radosław Czerwiec, Mikołaj Kotarba, Jakub Błażejczyk, Dawid Foks (50' Maks Michałowski) - Pascal Mozie [08], Aleksander Iwańczyk (50' Jan Leszczyński), Kuba Solecki (60' Aleks Płoszka), Miłosz Kaczmarek, Alex Cetnar (50' Igor Busz), Max Pawłowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



liga warszawska: Legia LSS U12 - UKS Torpedo Mokotów 10/11



Strzały (celne): LSS 17 (10) - Torpedo 16 (10)



Legia: Jakub Kuśmierz - Ignacy Boniński, Wiktor Pietraszko, Jakub Pływaczewski, Jakub Nowacki, Aleksander Nieckarz, Jan Lewandowski, Nikodem Sikorski, Jan Andrzejak, Bartosz Ostrowski, Jan Bąkowski

Trener: Jakub Słota



Drużyna LSS U12 rozgrywała w sobotę mecz na szczycie z inną niepokonaną dotąd drużyną UKS Torpedo Mokotów i w pierwszym kwadransie spisywała się doskonale. Po przerwie na uzupełnienie płynów goście wrócili jednak do gry, i praktycznie do końca meczu trwała zacięta wymiana ciosów, z bardzo dobrymi sytuacjami z obu stron.



liga warszawska: Mazur Karczew 11 - Legia U11



Strzały II połowa: Mazur 9 (5) - Legia 29 (16)



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Nicodeme Chodkowski, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Sparingi: Legia LSS U10A - Polonia Warszawa 2012 i Talent Warszawa 2012



Legioniści z grupy wiodącej Legia Soccer Schools rocznika 2012 rozegrali mecze towarzyskie z rówieśnikami z szerokich składów Polonii Warszawa i Talentu. W obu przypadkach udawało się legionistom utrzymywać kontrolę nad przebiegiem meczu i zaprezentować dużo ciekawych akcji (strzały: 60-8 w pierwszym meczu).