Medale legionistów na MP U-24

Pięcioboistki Legii wywalczyły dwa medale podczas mistrzostw Polski do lat 24, które odbyły się w Zielonej Górze. Srebrny medal i wicemistrzostwo kraju wywalczyła Maja Biernacka , która miała 13. wynik w szermierce (20 wygranych pojedynków), siódmy wynik w pływaniu (2:16.82 min.), trzecią lokatę w jeździe konnej oraz szósty rezultat w laser-runie (12:22.47 min.). Brązowy medal mistrzostw Polski wywalczyła Wiktoria Wierzba , która najlepsze wyniki uzyskała w jeździe konnej (drugi wynik) oraz laser-runie (trzeci rezultat, 12:07.03 min.). Miejsce siódme zajęła Michalina Wierzba , 11. Paulina Myrda, 16. Katarzyna Dębska, 17. Małgorzata Karbownik, 32. Patrycja Kieraga, 33. Olga Cisek, 36. Melis Kacar. W rywalizacji mężczyzn miejsce 31. zajął 18-letni Kacper Klimczak, Igor Radomyski był 38. W rywalizacji sztafet mieszanych złoty medal wywalczyła Maja Biernacka (w parze z Marcelem Walkowiakiem), brąz wywalczyła para legionistów - Katarzyna Dębska i Kacper Klimczak. Tuż za podium znaleźli się: 4. Małgorzata Karbownik i Igor Radomyski, 5. Pola Wolska (L) i Hubert Skibiak, a na miejscu siódmym Olga Cisek (L) i Alexander Lewandowski.

