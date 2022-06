Legia 4. w regatach o puchar prezydenta Warszawy

W weekend na Wiśle odbywały się regaty o puchar prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, na łodziach klasy Omega. W sobotę z powodu braku wiatru nie było żadnych startów, z kolei w niedzielę odbyły się trzy wyścigi. Załoga Sailing Legia walcząca do samego końca o wygraną, w ostatnim wyścigu zaliczyła falstart i została zdyskwalifikowana, co niestety skutkowało dopiero czwartym miejscem w klasyfikacji generalnej. Legioniści startowali pod dowództwem Wojciecha Groszyka . Zwyciężyła załoga 4 KP Warszawa, przed Sailing Poland i załogą Marcina Rudawskiego. fot. Bodziach

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.