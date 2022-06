Legia 5. w turnieju Amsterdam Sevens

Rugbistki Legii Warszawa, tydzień po zakończeniu sezonu 2021/22 w polskiej ekstraklasie, wzięły udział w międzynarodowej rywalizacji - Amsterdam Sevens, która miała miejsce w Holandii w ostatni weekend. Legionistki ukończyły zawody na miejscu 5., ustępując jedynie trzem reprezentacjom narodowym oraz drużynie gwiazd ligi francuskiej. Fotoreportaż z turnieju - 113 zdjęć Bartosza Piątkowskiego Nasz zespół w fazie grupowej pokonał AAC Ladies 30-0 i LSRG Dames 51-0. Kolejne dwa mecze nie doszły do skutku, bowiem rywalki nie dotarły na miejsce. W fazie finałowej, w której rywalizowało sześć zespołów, nasze rugbistki przegrały z reprezentacją Kazachstanu 5-22 oraz reprezentacją Niemiec 7-27. Oba mecze były bardzo wyrównane i trzeba podkreślić, że legionistki zaprezentowały się doskonale na tle mocnych rywalek. W klasyfikacji generalnej Legię wyprzedziły jedynie trzy reprezentacje narodowe oraz drużyna gwiazd ligi francuskiej. Fotoreportaż z turnieju - 113 zdjęć Bartosza Piątkowskiego fot. Bartosz Piątkowski

Tejon - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Brawo dziewczyny!

