Wyniki legionistów w regatach o Puchar Dziwnowa

W Dziwnowie odbyły się żeglarskie zawody o Puchar Dziwnowa w klasie Optimist, będące jednocześnie kwalifikacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Szóste miejsce w rywalizacji zajął utalentowany zawodnik naszej sekcji, Stanisław Ługowski , który po dwóch dniach zawodów był na prowadzeniu. Legionista w poszczególnych wyścigach zajmował miejsca: 2, 1, 7, 1, 29, 9, (37) i 12. Na miejscu 15. zawody ukończyła Zofia Brdulak . 23. był Ian Kurtysh, 27. Antoni Brzozowski, 54. Emilia Brdulak, 65. Wojciech Henryk Komenda, 106. Piotr Kowalewski, 119. Juliusz Bartczak. Startowało łącznie 161 zawodników.

