W Estonii odbyły się zawody IPSC Baltic Storm, w których brał udział zawodnik sekcji strzeleckiej Legii, Marcin Tausiewicz . Podczas dwudniowej rywalizacji na kilkudziesięciu torach, podczas których trzeba było oddać co najmniej 700 strzałów, w klasyfikacji Open zwyciężył zawodnik naszego klubu.

