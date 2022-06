10-12.06: Weekendowy rozkład jazdy

Trzecioligowe rezerwy Legii zagrają dziś wyjazdowe spotkanie z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Legia Ladies na zakończenie rozgrywek IV ligi w sezonie 2021/22 w sobotę, o 10:00 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, podejmować będą Mazovię Grodzisk Maz. Legionistki już wcześniej straciły szanse na awans do trzeciej ligi. Drużyna U-15 zagra pierwsze półfinałowe spotkanie MP z Lechem.



W najbliższy weekend odbędą się kolejne turnieje kwalifikacyjne do finałów mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Zespół Legia Lotto 3x3 zagra w sobotę w Toruniu oraz w niedzielę w Poznaniu.



Zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii, w tym bracia Marek i Mateusz Kania, wystartują w Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim, które odbędą się w Dusznikach-Zdrój, na torze przy ul. Fryderyka Chopina. Startować będą również Maria Kania, Mateusz Bartłoszewski (seniorzy), Gabriela Puczen, Adela Strygner (Junior B), Maria Blinow (Junior D2), Alicja Mikołajewska, Victoria Szewczyk, Zofia Szombara, Urszula Dymkowska i Scarlet Fletcher (kadet).



Daniel Ławrynowicz w sobotę w Ankarze wystartuje w półfinale Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym.



Koszykarski zespół Legii weźmie udział w nieoficjalnych mistrzostwach Polski do lat 14, które w dniach 10-14 czerwca odbędą się w Radomiu. Mecze grupowe legionistów rozgrywane będą w hali ZSE przy ulicy Wernera 22. Do 1/8 finału (spotkania o 10 i 12 w niedzielę) awansują po dwie najlepsze drużyny każdej z ośmiu grup. Półfinały odbędą się w poniedziałek (ul. Kościuszki 7) o 16:00 i 18:30, a finał i mecz o trzecie miejsce we wtorek, 14 czerwca odpowiednio o 12:30 i 10:00, również przy Kościuszki 7.



Rozkład jazdy:

10.06 g. 17:30 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa

11.06 g. 10:00 Legia Ladies - Mazovia Grodzisk Maz. [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 19:00 RKS Marymont Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42]



Młodzież:

10.06 g. 15:00 Znicz Pruszków 06 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

11.06 g. 10:00 Football Talents 11 - Legia LSS U11B [ul. Lokajskiego 3]

11.06 g. 12:00 Lech Poznań 07 - Legia U15 [półfinał CLJ U15][Popowo 3]

11.06 g. 12:30 Legia LSS U8 - Sokół Serock 14 [ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 12:30 Legia LSS U8 - RKS Okęcie 14 [ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 13:00 Turbo FA 12 - Legia LSS U10 [ul. Rudzka 6]

11.06 g. 14:00 Legia LSS U10 - UKS 141 Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 14:00 Legia LSS U8 - UKS 141 Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

11.06 g. 15:00 KS Ursynów 10 - Legia LSS U12 [ul. Gruszczyńskiego 12]

12.06 g. 10:00 STF Champion 12 - Legia U10 [ul. Baletowa 164]

12.06 g. 15:00 APN Talent Radom 08 - Legia LSS U14 [Radom, ul. Staszica 27]



Legia U14 wystąpi na turnieju w Holandii.



Turniej nieoficjalnych MP U-14 w koszykówkę (Radom, ul. Wernera 22):

10.06 g. 11:00 Ósemka Skierniewice - Legia Warszawa

11.06 g. 09:00 Żak Koszalin - Legia Warszawa

11.06 g. 17:00 Regis Wieliczka - Legia Warszawa