14-15.06: Rozkład jazdy

W środę na stadionie Hutnika Warszawa przy ulicy Marymonckiej, drugi zespół Legii zagra w finale Mazowieckiego Pucharu Polski z Legionovią Legionowo. Początek spotkania o godzinie 19:00. Zwycięzca meczu zapewni sobie awans do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2022/23. Transmisja meczu tutaj . Trampkarze Legii rozegrają w LTC rewanż półfinału MP U15 z Lechem Poznań. W Bytomiu zawodnicy Legii rozpoczną rywalizację w mistrzostwach Polski juniorów w boksie. Nasz klub reprezentować będą Artur Proksa (-60kg), Bartłomiej Rośkowicz (-63,5kg), Mateusz Grejber (-67kg) i Olaf Szcześniak (-75kg). Rozkład jazdy: 15.06 g. 19:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [PP][ul. Marymoncka 42] Młodzież: 14.06 g. 17:30 Legia U11 - ZWAR Międzylesie 11 [ul. Łazienkowska 3] 14.06 g. 18:00 Kosa Konstancin 06 - Legia U16 [Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 78] 15.06 g. 12:00 Legia U15 - Lech Poznań 07 [półfinał CLJ U15][LTC] 15.06 g. 13:00 SEMP Pogoń Siedlce 08 - Legia U14 [Siedlce, ul. Jana Pawła II 6] 15.06 g. 15:00 Legia LSS U14 - KS Ursus 08 [ul. Łazienkowska 3] 15.06 g. 19:00 Legia U12 - Znicz Pruszków 10 [LTC]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.