W środę rezerwy Legii zagrają w finale MPP

Niedziela, 12 czerwca 2022 r. 20:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę drugi zespół Legii Warszawa, występujący na co dzień w rozgrywkach III ligi, zagra w finale Mazowieckiego Pucharu Polski z liderem trzeciej ligi, Legionovią Legionowo. Zwycięzca spotkania, oprócz premii, zapewni sobie awans do rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2022/23 na szczeblu centralnym.



Finałowe spotkanie rozegrane zostanie o godzinie 19:00 na nowym stadionie Hutnika Warszawa przy ulicy Marymonckiej 42. Na stadionie jest 1328 miejsc siedzących.



Legia II w drodze do finału wyeliminowała Mazovię Mińsk Mazowiecki (2-1 na wyjeździe), Świt Nowy Dwór Mazowiecki (2-1 na wyjeździe) i Pilicę Białobrzegi (2-2 pd., k. 4-2 na wyjeździe). Legionovia z kolei rywalizację rozpoczęła od ćwierćfinału i na tym etapie rozgrywek zwyciężyła na wyjeździe Oskara Przysucha 7-5 (po dogrywce), zaś w półfinale, również po dogrywce pokonała Polonię Warszawa 2-1.



Darmowe bilety (do wyczerpania puli) będzie można odebrać w poniedziałek i wtorek w godzinach 9:00 - 17:00 w biurze MZPN przy ulicy Puławskiej 111A/50.



Transmisja środowego meczu tutaj.