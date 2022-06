Hala dla koszykarskiej Legii powstanie na Skrze

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego , podczas której ogłoszono m.in. budowę hali sportowej dla koszykarzy Legii Warszawa. Nowy obiekt powstanie na terenie Skry, przy ulicy Wawelskiej. "Chcemy, żeby tutaj powstała hala sportowa, która będzie służyła koszykarskiej Legii. Bardzo nam na tym zależy, bo w Warszawie takiej hali brakuje" - powiedział prezydent Trzaskowski. - Dzisiaj rozpoczniemy kwestie projektowania i pieniądze na ten cel znajdziemy w budżecie. Sprawę traktujemy bardzo priorytetowo. Będziemy się starali w ciągu najbliższych miesięcy i lat znaleźć pieniądze na kolejne etapy, już po etapie projektowania, aby hala mogła powstać. Ważne jest to, aby rozpocząć ten etap, ponieważ w Warszawie taki projekt jest konieczny. Chcemy, aby to miejsce służyło warszawiankom i warszawiakom. Jednocześnie na Skrze prowadzone będą prace dotyczące budowy stadionu lekkoatletycznego. Według podanych dziś informacji do września 2022 ma zostać opracowana koncepcja, do lipca 2023 roku - opracowana dokumentacja projektowa. - Do września 2023 roku chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Odbiory planowane są na pierwszy kwartał roku 2025 - powiedziała wiceprezydent, Renata Kaznowska . - Hala sportowa ma powstać jako pierwsza, stadion lekkoatletyczny jako drugi - dodała Kaznowska. - Chcemy, aby hala sportowa, która jest w Warszawie potrzebna, na około 6-7 tysięcy widzów, która ma być halą domową dla koszykarskiej Legii, była projektowana jako pierwsza. Pracujemy nad tym projektem od kilku miesięcy. Zależy nam, aby niezwłocznie po konkursie, rozpocząć prace projektowe. Na ten etap potrzebnych będzie 5 milionów złotych - powiedziała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska. Miasto podpisało umowę z konsorcjum firm Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia.

Ewelina - 10 minut temu, *.vectranet.pl Sorry Trzaskowski ale Twoja wiarygodność jest zerowa. odpowiedz

Tymczasowy - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Czajkowski zupełnie jak Mioduski buduje swój PR w momentach sukcesu. Gdzie byli do tej pory? Stolica w sercu Europy bez hali z prawdziwego zdarzenia to kpina z nas wszystkich. 6-7 tyś spoko, czemu nie przecież na większe imprezy mamy basen narodowy. odpowiedz

LUKI - 59 minut temu, *.tpnet.pl Wielka hala (15-20 tys) dla Warszawy i hala dla koszykarskiej Legii to dwie rózne sprawy i oczywiście obie są potrzebne. Najwazniejsze pytanie teraz, czy Legia kosz będzie na tyle stabilnym projektem, aby zbudować 3-4 tys. społęczność chodzącą na mecze w całym sezonie, bo tylko wtedy hala taka będzie miała sens. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Abstrahując od polityki to pan Rafał już tyle razy coś naobiecywał i słowa nie dotrzymał że po prostu powiem... uwierzę jak zaczną się roboty budowlane. odpowiedz

Zgred - 3 godziny temu, *.as9105.com Rafałek już leje wodę :)) odpowiedz

Patryk Jaki MEP - 3 godziny temu, *.55.35 Kolejny żart Trzaskowskiego z Warszawiaków. Ja proponuję halę sportowo-widowiskowa na 20 tys. osób zlokalizowaną w centrum. odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.chello.pl Według tego harmonogramu to najwcześniej zaczniemy tam grać w sezonie 24/25 . A co z najbliższymi dwoma sezonami? Torwar? Hala będzie wystarczająca na mecze koszykówki i siatkówki dla Legii i pewnie innych klubów. Lokalizacja nie jest zła. Dobry dojazd , ładne otoczenie. Na koszu jest mocna ekipa z Ochoty. Oby w końcu powstała tak samo jak stadion lekkoatletyczny. odpowiedz

Marek - 4 godziny temu, *.orange.pl W Warszawie potrzebna jest duża,nowoczesna i wielofunkcyjna hala sportowa.

Tak żeby swoje mecze rozgrywała tam nie tylko koszykarska Legia ale np. Siatkarze reprezentacji Polski, koszykarze reprezentacji a i może jakaś organizacja walk bokserskich czy mma.

Warszawie jest potrzebna hala na przynajmniej 20.000 kibiców.

Na 6-7 tysięcy to nawet szkoda rozpoczynać budowę. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.chello.pl @Marek: Taką halę powinien zbudować COS obok Narodowego. odpowiedz

Ultra Boys - 1 godzinę temu, *.145.50 @ws: dokladnie tak. Solidna hala na 20tys na bloniach Narodowego, a na Skrze legijna na 7tys. Kosz nie jest az tak popuparny, 8lat temu na najlepszych meczach na Torwarze nie zawsze bywal komplet, a tam wchodzi 4tys odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @ws: bardzo dobra lokalizacja, byłaby hala narodowa nawet na mecze międzypaństwowe. odpowiedz

ws - 55 minut temu, *.chello.pl @Ultra Boys: na Torwarze był komplet na derbach w drugiej lidze kiedy Legia kończyła sezon awansem do 1 ligi. Kilka lat wcześniej polonia kilkakrotnie grała tam przed spadkiem z plk. Jest zainteresowanie koszykówką na poziomie czołówki plk. Nie mówię o play off. Nawet w regularnym sezonie Legia byłaby w stanie zapełnić Torwar. odpowiedz

Roba(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Szkoda że tak późno , ale dobrze że coś się ruszyło w tej sprawie. Pytanie , ... czy jak na Warszawę to nie za mała ta hala ???? odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Z małych hal to myślałem, że mamy Torwar, Bemowo, Arena Ursynów i nie potrzeba kolejnej niezbyt dużej hali.... w W-wie to brakuje nie "hali koszykarskiej" tylko dużej WIELOFUNKCYJNEJ hali - tylko do takiej miasto (czyli my, podatnicy) nie będziemy dopłacać, no ale nie o to zapewne chodzi Trzaskowskiemu tylko o to żeby kolesie jego zarobili na budowie... : ( odpowiedz

Marcelinho66ster - 5 godzin temu, *.orange.pl Jakie 6-7 tysięcy? To to wstyd dla całej Stolicy. Na mniej niż 20 tys. nie ma co budować. odpowiedz

opl - 3 godziny temu, *.com.pl @Marcelinho66ster:



Ta, a gdyby chcieli zrobić na 20k, to by były głosy skąd na to pieniądze i po co taka wielka hala, jak obecnie nie było kompletów na koszykówce w super sezonie, w hali na niespełna 2000.

Tauron Arena ma 20000 całkowitej pojemności i miała sens tylko dlatego, że w Krakowie nie ma innego sensownego miejsca na koncerty i inne masowe wydarzenia. Warszawa jest stolicą, jest o wiele większa i taką rolę pełni Narodowy - kiedy 20-tysięczna hala byłaby zapełniana? Raz do roku na finale kosza, czy może wcale?

Koszt wybudowania krakowskiej hali wyniósł 360 mln zł, a było to niemal dekadę temu - zdajesz sobie sprawę co się stało z rynkiem budowalnym od tamtego czasu? Arena Gliwice kosztowała już 420 mln złotych, a ma 17000 max pojemności, oddawana przed koronawirusem. Roczne koszty utrzymania to około 8 mln złotych, a gliwicki magistrat ocenia, że aby je pokryć potrzeba organizacji 50-60 imprez rocznie.

W Radomiu, po licznych perturbacjach, rok temu oddawano halę na 3500 miejsc, budowa kosztowała 115 mln złotych, więc nawet biorąc pod uwagę realia warszawskie, łączny koszt wybudowania hali na założone 6-7 tysięcy nie powinien przekroczyć 200 mln złotych. Taka na 20000 miejsc, to pewnie lekką ręką 600 mln. Skąd wziąć na to hajs, dołożysz się?

odpowiedz

Sen o - 10 minut temu, *.play-internet.pl @opl: jestem przeciw budowaniu kurnika na 7 tys. Wybudować raz a konkretnie 20 tys. Minimum. Przecież jest siatkówka i warszawska Projekt i moze Legia ale i reprezentacja, może Piłka ręczna . To inwestycja nie tylko dla Warszawy ale i dla reprezentacji. A koszty zawsze będą rosły. Vide boczne boiska Legii od Czerniakowskiej czy nawet Skra. Odkładanie kosztuje. Dochodzi kultura , koncerty . odpowiedz

beton - 5 godzin temu, *.tktelekom.pl Hala sportowa w Wawie na 6-7 tys. ? No, rozum im odebrało. Kto tych nygusów wybrał ? odpowiedz

siewca plotek - 5 godzin temu, *.jjs.pl Podobno w tej salce gimnastycznej co jest pod trybunami od strony Żwirek. odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wybory blisko, to i kiełbasa być musi :) Zobaczymy. Tak czy siak, gdyby Czajkowemu wyszło, to niewątpliwie lokalizacja jest sto razy lepsza, niż ten wygwizdów z dwoma autobusikami. Z szacuneczkiem dla Bemowa oczywiście. odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kpiny. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl @Juri: Oczywiste, że kpiny. Ale pelikany łykają. odpowiedz

