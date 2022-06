Legia rezygnuje z Tiby

Pedro Tiba najprawdopodobniej nie zostanie piłkarzem Legii Warszawa. 33-letni Portugalczyk ponad tydzień temu przechodził testy medyczne przed podpisaniem kontraktu, ale nie wypadły one najlepiej. W związku z tym obie strony usiadły do rozmów - klub przedstawił zawodnikowi nową ofertę, która zabezpieczała interes Legii na wypadek kontuzji, ale gracz Lecha na nią nie przystał "Strony sobie podziękowały" - poinformował Sebastian Staszewski z interia.pl.

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krzysztof1x2 - 7 minut temu, *.vectranet.pl Uff , dzięki Bogu. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 8 minut temu, *.chello.pl Dobra wiadomość tuba się wypalił. odpowiedz

Ibik - 14 minut temu, *.autocom.pl No i dobrze odpowiedz

sochaczew444 - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Sebo(L): Baku to inna pozycja niz Tiba koles odpowiedz

Piorun - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z ,,przychodzą,, można wykreślić wszystkich i nikogo nie wpisywać. Chcieć to sobie można, w tutaj wystaje goła dupa z zza krzaka... odpowiedz

(L)opez pl - 1 godzinę temu, *.mm.pl I bardzo dobrze Amica chciała nam dać niewypał który brał by kasę i leczył kontuzję przez cały sezon odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ponoć na celowniku Legii znalazł se Makana Baku,były piłkarz Warty. Kto wie,czy pieniądze,które miałyby posłużyć za kontrakt dla Tiby nie będą przeznaczone na wykupienia Baku z tureckiego klubu w którym gra obecnie. Pożyjemy zobaczymy. odpowiedz

GL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Takiej decyzji oczekiwali "KIBICE" naszej "LEGII" !! odpowiedz

opl - 1 godzinę temu, *.com.pl W normalnej sytuacji napisałbym, że być może dobrnęliśmy do momentu, gdy każdą złotówkę ogląda się dwa razy i być może da to początek czegoś dobrego. Jednakże od razu sobie przypomniałem, że żyjemy w erze Excel Legii Mioduskiego i zaraz kupimy 2 ogórów za 3x tle co kosztowałby nas Tiba. odpowiedz

Przemass ( L ) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W końcu rozsądek przemówił. Po co brać zawodnika podatnego na kontuzje z wysokim kontraktem który najlepsze momenty ma za sobą. Niech dogra do emerytury gdzieś na bliskim wschodzie lub w Azji . Eduardo już mieliśmy, dziękujemy. odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.. Wreszcie ktoś zaczol trochę myśleć w tym klubie słuszna decyzja zresztą zawodnik w tym wieku już nie powinien stawiać warunków tym bardziej że sezon przesiedział na ławce odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl uffffffffffff odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.plus.pl I bardzo dobrze. Tam kaleków jest pod dostatkiem i to nie tylko fizycznych więc po co kolejny. Swoją drogą to strasznie się wzmacniają. Widać gołym okiem, że pan Mioduski jest totalnym bankrutem i najlepiej byłoby dla obu stron aby sprzedał Legię, ale po takim całkowitym zbagnieniu nie będzie to sprawa prosta. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.115 @KibicL: i znowu krytyka jak i to że chcą 28 letniego piłkarza zamiast młodszego nie mówię teraz o Tibie. Tylko problem w tym że Legii obecnie nie stać na transfery gotówkowe tylko za darmo bo mają kasę na pensje dla piłkarzy. odpowiedz

Cch - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @Sobo(L)ew: tylko że nie ma darmowych transferów odpowiedz

Cyniek - 47 minut temu, *.. @KibicL: znajdź teraz głupka co wyłoży 300 baniek na dzień dobry liczę tylko kupno klubu i spłatę długów a gdzie transfery jakieś to kolejne 20 baniek niestety nie zapowiada się na to by ktoś taki się znalazł odpowiedz

Autor uff - 2 godziny temu, *.centertel.pl Uf odpowiedz

(L)eming - 2 godziny temu, *.jmdi.pl uf odpowiedz

sochaczew444 - 2 godziny temu, *.interkam.pl uff odpowiedz

robson - 2 godziny temu, *.chello.pl ufff odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.