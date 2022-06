Legijne koszulki retro - obowiązkowy gadżet dla każdego legionisty

Poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. 21:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

SKLW wraz z grupą UZaLeżnieni przygotowali specjalny kibicowski gadżet - koszulkę wzorowaną na trykotach, w jakich piłkarze naszego klubu grali w roku 1979. Legijne grupy, dzielnice, czy fankluby otrzymają dodatkowo możliwość spersonalizowania swoich koszulek - odpowiednią, wybraną przez nich nazwą.



Kibice będą także mieli możliwość zamówienia koszulek bez grafiki na plecach lub z Żyletką. W obu przypadkach przód koszulki będzie identyczny - taki jak na załączonym zdjęciu. Koszt również jednakowy - 70 złotych.

"Same koszulki mają posłużyć na bardzo długo, wiec to żadna chińska produkcja. Koszulki są szyte w Warszawie z dbałością o każdy szczegół, z najwyższej jakości bawełny. Krój będzie dopasowany i wygodny, ale zwróćcie uwagę na rozmiarówkę - ze względu na wspomniany krój jest ona bowiem nietypowa. Koszulka będzie posiadała trwały nadruk wykonany sitodrukiem, który będzie odporny na wielokrotne pranie. Osobną kwestią jest fakt, że chcemy odpowiednio wyglądać na trybunach w najbliższym sezonie, a czeka nas między innymi kilka klimatycznych wyjazdów z ciekawymi sektorami gości i chcielibyśmy aby wszyscy prezentowali się jednakowo!" - informują odpowiedzialni za powstanie koszulek. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na jedną z kibicowskich inicjatyw.



Zapisy na koszulki będą przyjmowane do 12 czerwca włącznie. Płatności chwilę później. Będzie możliwość zakupu z wysyłką. Zapisy możliwe są na forum kibiców lub mailowo: retrokoszulka@gmail.com (należy podać ilość, rozmiary i rodzaj koszulki -z Żyletką/bez).