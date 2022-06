Pięciobój

Pięć medali na MP U-19 i U-22

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. 07:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend w Zielonej Górze (Drzonkowie) odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym. Legioniści oprócz medali w kategorii do lat 24 (srebro Mai Biernackiej, brąz Wiktorii Wierzby), zdobyli je również w kategoriach U-22 i U-19. W kat. do lat 22, podobnie jak w tej do lat 24, drugie miejsce zajęła Maja Biernacka, a trzecie siostra Wiktorii, Michalina Wierzba.



W rywalizacji do lat 19, całe podium zajęły zawodniczki Legii Warszawa! Złoty medal w tej kategorii wiekowej wywalczyła Katarzyna Dębska, srebrny Maja Biernacka, a brązowy Małgorzata Karbownik.



Medale legionistów na MMP w pięcioboju nowoczesnym:

U-24: 2. Maja Biernacka, 3. Wiktoria Wierzba

U-22: 2. Maja Biernacka, 3. Michalina Wierzba

U-19: 1. Katarzyna Dębska, 2. Maja Biernacka, 3. Małgorzata Karbownik

Sztafety mieszane U-19: 1. Maja Biernacka (Legia)/Marcel Walkowiak (UKS Dwójka Tczew), 3. Katarzyna Dębska, Kacper Klimczak

















fot. pentathlon.org.pl