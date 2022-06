Tenis

Wygrana Rowińskiej w deblu Panaceo ITF Junior Cup

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. 06:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W austriackim Villach tenisistka Legii, Malwina Rowińska (105 ITF do lat 18) zwyciężyła w deblu w turnieju ITF juniorek. W Panaceo ITF Junior Cup (korty ziemne, kategoria grade 2), w singlu legionistka dotarła do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Serbki, Andrei Obradović. Z tą samą zawodniczką Malwina przegrała przed tygodniem we Włoszech, w Salsomaggiore.



W deblu Rowińska w parze z Rosjanką, Anastazją Grechkiną (nr 2) zwyciężyły w całym turnieju, pokonując w finale holenderską parę Rose Marie Nijkamp/Isis Louise Van den Broek 6-4, 6-2.



Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu:

I runda: Malwina Rowińska - Lilli Tagger (Austria) 6-3, 6-3

II runda: Malwina Rowińska - Carolina Xavier Laydner (Brazylia) 6-1, 6-0

1/4 finału: Malwina Rowińska - Andrea Obradović (Serbia) 3-6, 3-6



Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu:

I runda: Malwina Rowińska/Anastasia Grechkina - Mia Liepert/Liel Marlies Rothensteiner (Austria) 6-0, 6-1

II runda: Malwina Rowińska/Anastasia Grechkina - Paula Cembranos (Szwajcaria)/Vilma Krebs Hyllested (Dania) 6-1, 6-2

1/2 finału: Malwina Rowińska/Anastasia Grechkina - Jermine Sherif (Egipt)/Charlotte Van Zonneveld (Holandia) 6-4, 6-3

Finał: Malwina Rowińska/Anastasia Grechkina - Rose Marie Nijkamp/Isis Louise Van den Broek (Holandia) 6-4, 6-2