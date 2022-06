Koszykówka

Jankowski: Chcemy systematycznie zdobywać medale

Środa, 8 czerwca 2022 r. 08:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W koszykarskiej Legii jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, a srebrny medal mistrzostw Polski - pierwszy od 1969 roku - koszykarze Legii wywalczyli w dniu jego 45. urodzin. Jarosław Jankowski w obszernej rozmowie podsumowującej sezon 2021/22, niezwykle udany dla koszykarzy naszego klubu, mówi m.in. o kolejnych celach jakie stawia przed naszym klubem.



- Niedosyt oczywiście jest, bo wydaje się, że przy braku kontuzji, do samego końca byśmy się bili o złoty medal. A pamiętajmy, że w pewnym momencie w finale wypadło nam trzech zawodników. Cieszymy się z osiągniętego wyniku, bo to dla nas wielki sukces i historyczny wynik dla Legii - mówi Jankowski podsumowując sezon zwieńczony wicemistrzostwem kraju.



Legia obecnie ma prawo gry w Basketball Champions League, czyli rozgrywkach bardziej prestiżowych niż FIBA Europe Cup, w których legioniści w minionym sezonie dotarli do ćwierćfinał. - O tym, czy polski zespół zagra w fazie grupowej BCL, czy w eliminacjach, decyduje FIBA. Oczywiście, ważny jest też głos rodzimej federacji. Mamy wsparcie prezesów Piesiewicza i Bachańskiego, ale na końcu to FIBA podejmuje decyzję. Powinniśmy ją poznać mniej więcej w połowie czerwca. (...) BCL jest formatem rozgrywek dużo bardziej prestiżowym niż FIBA Europe Cup. Różnice finansowe również są na korzyść BCL, choć teraz jeszcze nie chciałbym mówić jakie to są kwoty, bo nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów. Nie to jednak jest w tym tak bardzo atrakcyjne. Atrakcyjne jest to, że to bardzo prestiżowy format rozgrywek, w których chcą grać zagraniczni zawodnicy i to konkretna karta przetargowa do rozmów z nimi. Jest to też wspaniała promocja dla Warszawy i Legii w Europie - mówi Jankowski.



Tegoroczny wynik sportowy, a może w ogóle ostatni progres koszykarskiej Legii, wyraźnie pomógł w przyspieszeniu prac nad nową halą. Prezydent Warszawy już ogłosił budowę nową halą, która będzie domem dla koszykarskiej Legii. To bardzo dobre wyniki sportowe pomogły w przyspieszeniu poprawy infrastruktury. - Dla nas hala jest jedynym ograniczeniem, które jest niezależne od nas. Nad wieloma rzeczami możemy pracować, ale hali sami sobie nie wybudujemy. Cieszymy się bardzo, że taka decyzja zapadła po stronie władz miasta. Można ją nawet uznać za pewien przełom. Jesteśmy bardzo wdzięczni i teraz liczymy, że bez żadnych komplikacji, za 3-4 lata będziemy mogli zagrać pierwszy mecz w nowej hali, przy dużej publiczności - mówi przewodniczący rady nadzorczej koszykarskiej Legii.



Wiadomo już, że budżet sekcji na kolejny sezon będzie wyższy, nie wiadomo jeszcze o ile wyższy. Jakie zaś będą cele klubu, który rok temu skończył rozgrywki na miejscu czwartym, teraz był drugi? - Naszym celem w każdym roku powinna być gra w strefie medalowej, czyli gra w TOP4 tej ligi. Nie zawsze da się grać w finale, ale gra o medale powinna być celem, który nam przyświeca. Chcemy zacząć systematycznie zdobywać medale, w tym oczywiście ten najcenniejszy - złoty, który cały czas jest przed nami - mówi Jankowski.



Całą rozmowę przeczytać można tutaj.