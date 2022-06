Yaxshiboyev nadrabia zaległości

Jasur Yaxshiboyev wrócił do Legii z wypożyczenia do Sheriffa Tiraspol. Aktualnie zawodnik pracuje indywidualnie, ale nie wiadomo jaka czeka go przyszłość. - Jasur wrócił na nasze żądanie wcześniej, ale niestety nie wygląda fizycznie tak, jak powinien wyglądać - mówi Jacek Zieliński.



Problemy z odpowiednim przygotowaniem fizycznym zawodnika pojawiały się już w ubiegłym sezonie. Od września 2021 roku w Sheriffie zagrał w 13 spotkaniach i zdobył dwie bramki.



- Pracuje ciężko, kilka dni temu miał mieć badania. Ma trenera indywidualnego i będziemy go podciągać fizycznie. To, że potrafi grać w piłkę, to jest oczywiste - można zapytać poprzednich trenerów. Jednak bez fizyczności i charakteru do pracy ciężko jest odnieść sukces. Mamy więc zgryz z Jasurem - dodaje dyrektor sportowy.



Kontrakt Yaxshiboyeva z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.