17-19.06: Weekendowy rozkład jazdy

18 czerwca w hali Torwar przy Łazienkowskiej, 16 zespołów koszykówki 3x3 rywalizować będzie w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 17. Wśród nich Profbud Legia Warszawa, która wygrała rywalizację na Mazowszu. Rezerwy Legii zakończą sezon meczem w LTC ze Zniczem Biała Piska. O tej samej porze, na stadionie przy Obrońców Tobruku 11 nasi rugbiści zakończą sezon 2021/22 meczem o 3. miejsce z Budowlanymi Łódź. Pierwszy zespół Legii w niedzielę w Urszulinie rozegra pierwszy przedsezonowy sparing - z Chojniczanką. W sobotę i niedzielę na Zalewie Zegrzyńskim, sekcja żeglarska Legii organizuje pierwsze zawody mistrzostw Polski klasy Moth, w których startować będzie Jakub Pawluk. W niedzielę na terenie COS przy Torwarze, przy Łazienkowskiej, odbędzie się turniej koszykówki 3x3, w którym wystartuje zespół Legii, w składzie Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Piotr Robak i Marcin Zarzeczny, a w drugiej drużynie naszego klubu zagrają: Daniel Dawdo, Konrad Dawdo, Przemysław Słoniewski i Maksymilian Motel. Transmisje meczów dostępne będą tutaj . Rozkład jazdy: 18.06 g. 17:00 Legia Warszawa - Budowlani Łódź [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11] 18.06 g. 17:00 Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska [LTC] 19.06 g. 17:00 Legia Warszawa - Chojniczanka Chojnice [LTC, sparing] Młodzież: 17.06 g. 10:00 Legia U12 - STF Champion Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3] 18.06 g. 10:00 UKS Madziar Nieporęt 14 - Legia LSS U8 [Nieporęt, ul. Dworcowa 9] 18.06 g. 10:00 AP Wilki Warszawa 13 - Legia LSS U8 [ul. Smocza 19] 18.06 g. 10:00 UKS Błyskawica Warszawa 12 - Legia LSS U10 [ul. Targowa 86] 18.06 g. 11:00 Legia LSS U8 - AMP Gool 14 [ul. Łazienkowska 3] 18.06 g. 11:30 Delta Warszawa 13 - Legia LSS U9 [ul. Chełmska 23] 18.06 g. 12:30 Legia LSS U10 - AMP Gool 12 [ul. Łazienkowska 3] 18.06 g. 12:30 Legia LSS U11B - UKS Irzyk II Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 18.06 g. 14:30 Legia LSS U12 - UKS Wilanowskie Wilki 10 [ul. Łazienkowska 3] Legia LSS U10A zagra na turnieju U10 JuniorCup w niemieckim Verl. Drużyna LSS U11A zagra z kolei na turnieju U12 w Krzakach Czaplinkowskich.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.