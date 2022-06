Start przygotowań w niedzielę

Środa, 8 czerwca 2022 r. 12:55 źródło: Legia.com

W niedzielę, 12 czerwca, piłkarze Legii Warszawa rozpoczną przygotowania do sezonu 2022/23. Tego dnia na godzinę 10:00 wyznaczono zbiórkę w Legia Training Center. Następnie zawodnicy przejdą testy medyczne sprawdzające ich formę przed rozpoczęciem przygotowań. Natomiast od poniedziałku rozpoczną się intensywne treningi.



Pierwszy tydzień przygotowań (od 13 do 19 czerwca) zakłada codzienne sesje treningowe oraz mecz kontrolny. Od poniedziałku do piątku Wojskowi będą trenować dwa razy dziennie - część zajęć odbędzie się w siłowni. Na sobotę przewidziano jedną sesję treningową, po której zawodnicy otrzymają wolne popołudnie. W niedzielę o godzinie 17:00 w Legia Training Center Legia Warszawa rozegra sparing z Chojniczanką Chojnice.







Drugi tydzień przygotowań (20 - 26 czerwca) rozpocznie jedną sesją treningową. Następnie, we wtorek, zawodnicy otrzymają wolne. W środę przed godziną 8:00 drużyna wyleci do Monachium, skąd uda się do austriackiego Fieberbrunn, gdzie odbędzie się letnie zgrupowanie.



W Austrii legioniści spędzą dziewięć dni i rozegrają dwa mecze kontrolne - w piątek 24 czerwca o godzinie 17:00 Wojskowi zmierzą się z rumuńskim klubem Sepsi Sfântu Gheorghe, natomiast we wtorek, 28 czerwca o godzinie 18:00, podopieczni trenera Kosty Runjaicia zagrają z Red Bull Salzburg. Dzień po powrocie do Polski (1 lipca) Legia Warszawa rozegra jeszcze jeden mecz kontrolny. Rywal zostanie ogłoszony wkrótce.