Siatkówka

Sumara zostaje w Legii na kolejny sezon

Środa, 8 czerwca 2022 r. 14:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja siatkówki Legii Warszawa przedłużyła o rok umowę z 23-letnim Wojciechem Sumarą, występującym na pozycji libero. Dla Wojtka będzie to czwarty sezon w barwach naszego klubu. Najpierw w barwach Legii występował w latach 2018/19 i sezonie kolejnym, po czym na rok przeniósł się do Kęczanina Kęty.



Zawodnik wrócił do naszego klubu w sezonie 2021/22 i w minionym sezonie rozegrał 32 mecze na parkietach I ligi.



W sezonie 2022/23 w barwach Legii zobaczymy na pewno Bartosza Stępnia, Bartosza Tomczaka, Patryka Akalę.