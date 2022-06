Snooker

Wyniki legionistów na ME U-18

Środa, 8 czerwca 2022 r. 14:58 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W albańskiej miejscowości Shëngjin, rozgrywane są młodzieżowe mistrzostwa Europy w snookera. W rywalizacji do lat 18, dwaj snookerzyści Legii Warszawa - Kuba Makowski i Sebastian Milewski zaliczyli po jednej wygranej oraz po dwie porażki, w których urwali po frejmie wyżej notowanym przeciwnikom. Tym samym legioniści nie wyszli z fazy grupowej.



Makowski pokonał 3-1 Serba, Dimitrija Stefanovicia, a Milewski zwyciężył 3-0 z Walijczykiem, Jackiem Annallsem. Ponadto Kuba przegrał 0-3 z Robbie McGuiganem (Irlandia Północna) i 1-3 z Ayaanem Iqbalem (Szkocja), a Sebastian 0-3 ze Stevenem Wardropperem (Szkocja) i 1-3 z Yorritem Hoesem (Belgia).



Przed legionistami rywalizacja na ME w kategorii do lat 21. Kuba Makowski mierzyć się będzie (dziś i jutro) w grupie M z Nicolasem Mortreuxem (Francja), Lewisem Ullahem (Anglia) i Thijsem Pauwelsem (Belgia). Sebastian Milewski rywalizować będzie w grupie U z Paulem Deavillem (Anglia) i Amaanem Iqbalem (Szkocja).