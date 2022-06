Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Swoje mecze ligowe rozgrywali od wtorku najmłodsi legioniści. Zespół U11 pojechał do Garwolina na mecz z Progresem, Legia U12 stoczyłą zacięty pojedynek z dobrze prezentujacym się progresem. Gracze z rocznika 2014 LSS zaprezentowali się nieźle na boisku Przyszłości Włochy, poodobnie gracze o rok starsi w meczu z KS Łomianki 2013. KS Ursus 2010 - Legia U12 Strzały (celne): Ursus 14 (8) - Legia 14 (7) Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Aleksander Badowski, DAwid Rodak, Xawery Eichler, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński Trener: Jakub Zapaśńik, II trener: Artur Dworczyński SMPN Progres Garwolin 2011 - Legia U11 W pierwszej rundzie gracze z Garwolina byli w stanie w największym stopniu stawić opór legionistom. Widać było, że zawodnicy z Łazienkowskiej dobrze pracowali na ostatnich treningach i we wtorek zaprezentowali się pozytywnie. Legia U9 - KS Łomianki 2013/14 Strzały (celne): Legia 57 (35) - Łomianki 18 (9) Legia: Xawery Urbańczyk, Wojciech Tadych, Oliwier Siuda, Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Franciszek Maciejczyk, Marcel Marzec, Franciszek Podobas, Tymoteusz Pełka. Trener: Jakub Włusek Przyszłosć Włochy 14 - Legia U8

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.