Młodzież: mecze wtorkowe, środowe i czwartkowe

Środa, 8 czerwca 2022 r. 22:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Swoje mecze ligowe rozgrywali od wtorku najmłodsi legioniści. Zespół U11 pojechał do Garwolina na mecz z Progresem, a w czwartek zagrał nawłasnym boisku z AP EsKadra. Legia U12 stoczyła zacięty pojedynek z dobrze prezentujacym się Ursusem. Zespół U10 w ciekawym meczu zmierzył się z Deltą Warszawa. Gracze z rocznika 2014 LSS zaprezentowali się nieźle na boisku Przyszłości Włochy, poodobnie gracze o rok starsi w meczu z KS Łomianki 2013. Legia U14 przegrała 0-1 z Wisła Płock '08. Z kolei całkiem solidnie zagrali gracze z rocznika 2009 w meczu z Ursusem.



Ekstraliga U14: Legia U14 0-1 Wisła Płock 08

Gol:

0-1 80+2 min.



Strzały (celne) [II połowa]: Legia 5 (3) - Wisła 4 (1)



Legia: Marcel Grzejda - Maksymilian Dołowy, Antoni Sobolewski, Marceli Żek, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Marcel Kiełbasiński, Daniel Foks, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Daniel Wyrozumski, Oliwier Puto, Pascal Mozie, Jan Bienduga

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga U13: Legia U13 - KS Ursus 2009



Strzały (celne): Legia 29 (16) - Ursus 7 (4)



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Bartnicki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Mateusz Strzelecki, Oskar Maj, Norbert Merchel, Olivier Ziembicki, Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Borys Boryszewski, Wojciech Paczosa, Iwo Dolega

TreneR: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U13 (rocznik 2009 i mł.) zakończyła sezon ligowy meczem z Ursusem. Pierwsza połowa, mimo l;ekkiej przewagi legionistów, przywodziła nieco na myśl mecz środowy drużyn o rok młodszych. Z minuty na minutę, zwłaszcza w II połowie (strzały 20-2), rosła jednak dominacja graczy z (L)-ką na piersi.

Legia zakończyła sezon z 27 punktami w 10 meczach i bilansem bramkowym 53-10. W następnym sezonie zagra w ekstralidze U14 obok m.in. Delty Warszawa, Barca Academy, Wisły Płock, SEMP Pogoń Siedlce i Walecznych Olszewo-Borki. Skład uzupełni prawdopodobnie Broń Radom, a o ostatnie miejsce w Ekstralidze walczą jeszcze Mazur Radzymin i Znicz Pruszków. Spośród drużyn grupy warszawskiej, w której grała Legia, Ursus i Varsovia zagrają w I lidze mazowieckiej.



KS Ursus 2010 - Legia U12



Strzały (celne): Ursus 14 (8) - Legia 14 (7)



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Xawery Eichler, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński

Trener: Jakub Zapaśńik, II trener: Artur Dworczyński



SMPN Progres Garwolin 2011 - Legia U11



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



W pierwszej rundzie gracze z Garwolina byli w stanie w największym stopniu stawić opór legionistom. Widać było, że zawodnicy z Łazienkowskiej dobrze pracowali na ostatnich treningach i

we wtorek zaprezentowali się pozytywnie. Tym razem cały mecz grano w 7-osobowych składach Choć gospodarze w ciągu pierwszych 2 kwart mieli niemało dobrych momemntów, z minuty na minutę gra zespołu z Łazienkowskiej była coraz lepsza.



Legia U11 - AP EsKadra Warszawa 2011



Spotkanie z EsKadrą Rembertów przyniosło nieco mniej emocji niż pojedynek sprzed 2 dni. Choć padło mniej goli niż w pierwszym spotkaniu tych drużyn, gra legionistów i tak mogła się podobać.



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Wojciech Łygan, Szymon Wlazło, Tomasz Stefański, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Bartosz Gawryś, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Legia U10 - Delta Warszawa 12



Podczas gdy w pierwszym meczu dobrze zaczęła drużyna "Czerwonych diabłów znad jeziorka", a Legia rozkręcała się z minuty na minutę, w rewnżu role się odwróciły. Mimo dobrego początku legionistów, w kolejnych kwartach coraz więcej do powiedzenia mieli goście.



Legia U9 - KS Łomianki 2013/14



Strzały (celne): Legia 57 (35) - Łomianki 18 (9)



Legia: Xawery Urbańczyk, Wojciech Tadych, Oliwier Siuda, Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Franciszek Maciejczyk, Marcel Marzec, Franciszek Podobas, Tymoteusz Pełka.

Trener: Jakub Włusek



Przyszłosć Włochy 14 - Legia U8