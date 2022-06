Ocena sezonu: Dwója

WYNIKI SONDY Ocena Legii za sezon 2021/22 to:

Przez ostatnie 20 dni mieliście możliwość oceny sezonu 2021/22 w wykonaniu Legii Warszawa w skali szkolnej. Najwięcej, bo aż 43% głosów zabrała ocena "2", 33% głosujących wybrało opcję "1". Średnia wyciągnięta ze wszystkich Waszych ocen wynosi 2,03 . Drużynę Legii w ostatnim sezonie prowadziło aż trzech szkoleniowców, zespołowi udało się osiągnąć jeden - awans do fazy grupowej europejskich pucharów.

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Cza będzie przywyknąć. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 2 godziny temu, *.246.2 43 osoby to chyba dały dla beki, albo towar za mocno wjechał odpowiedz

