Marek Gołębiewski odchodzi z Legii

Marek Gołębiewski z dniem 15 czerwca br. przestanie pełnić obowiązki trenera drugiej drużyny Legii Warszawa - poinformował klub. Gołębiewski został nowym szkoleniowcem pierwszoligowego Chrobrego Głogów. 25 października szkoleniowiec dwójki został awaryjnie zatrudniony na stanowisku trenera pierwszej drużyny, ale nie zdołał wyprowadzić jej z kryzysu. Jego bilans do 3 zwycięstwa i 8 porażek. Z posady zrezygnował 12 grudnia. - Dziękujemy trenerowi Gołębiewskiemu za zaangażowanie w prowadzenie drużyny rezerw. Jest to bardzo wymagająca funkcja, łącząca potrzeby pierwszego zespołu i Akademii. Doceniamy pracę trenera nad rozwojem zawodników i życzymy powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . W ostatnim meczu sezonu III ligi Legię II Warszawa poprowadzi asystent trenera Sławomir Cisakowski. Legię opuścił także trener drużyny CLJ U-18 Grzegorz Szoka - on będzie asystentem Gołębiewskiego w Głogowie.

DanieLo - 21 minut temu, *.comcast.net I ch, taki z niego Legionista odpowiedz

Reader - 2 godziny temu, *.chello.pl a Finał Pucharu Okręgowego dwie kolejki do rozegrania odpowiedz

Krisu - 3 godziny temu, *.orange.pl Pierwsze wzmocnienie tego sezonu, ku...a dlaczego nasza młodzież w II Lidze nie gra ? Tam mogą się ograć i w miarę poziom jest. odpowiedz

(L)eming - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Nara- bez żalu odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Co się dało to spieprzył. odpowiedz

F - 3 godziny temu, *.m247.com Niech mu ziemia lekką będzie. Ma gen przegrywu. Legia nie jest dla niego. odpowiedz

Szmu(L)ki - 4 godziny temu, *.chello.pl Co by nie mówić życzę mu powodzenia i będę śledził wyniki. Może się okazać, że za kilka lat wbije doświadczenie i zacznie się liczyć w prowadzeniu czołowych klubów ekstraklapy.



Loczek go wrzucił na minę - jedna z najgorszych decyzji w historii tego klubu. odpowiedz

Kurak - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Następcą ma zostać John Kurak, hodowca baranów... odpowiedz

Ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Byłem przekonany, że opuścił klub po kompromitacji z pierwszą drużyną. odpowiedz

LG - 5 godzin temu, *.chello.pl Czy Radzio Kucharski nadal pisze te śmieszne teksty z podziękowaniami dla osób rozwiązujących kontrakty? Jacek Zieliński mógłby sobie darować te śmieszne komunikaty. odpowiedz

Cyniek - 5 godzin temu, *.. Czyli co Chrobry pewniak do spadku odpowiedz

Kamila - 5 godzin temu, *.m247.com Żegnaj legendo! odpowiedz

Misza_Praga - 19 minut temu, *.plus.pl @Kamila: Komentarz SZTOS???????????????? odpowiedz

