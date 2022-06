Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski. Stulecie (6)

Piątek, 17 czerwca 2022 r. 15:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydanie szóstego tomu z serii "Mistrzostwa Polski, Stulecie" mocno się wydłużało. Dość powiedzieć, że wydany został dwa lata po tomie siódmym, a 4,5 roku po poprzedniej części "Ludzie, fakty". Ale w końcu jest. Autorzy przygotowali biogramy wszystkich piłkarzy grających w naszej ekstraklasie w latach 1961-1982. Osoby związane z wydawnictwem GiA znane są doskonale z tego, że robotę wykonują niesamowicie precyzyjnie.



Ci, którzy znają już serię wydawniczą "Mistrzostwa Polski", wiedzą czego spodziewać się po kolejnym tomie "białym". Nie znajdziemy tu tabel, ciekawostek poświęconych poszczególnym rozgrywkom naszej ligi. Cała praca poświęcona została poszczególnym piłkarzom, aby przytoczone liczby i informacje były jak najbardziej rzetelne. Ma się rozumieć, w środku znajdziemy informacje nt. wielu byłych piłkarzy naszego klubu, występujących w latach, kiedy święcił on wielkie triumfy nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej.



Tak więc przeczytamy m.in. o Kazimierzu Deynie i innych wspaniałych piłkarzach, którzy doprowadzili Legię do mistrzostw w latach 1969-70 czy reprezentowali jej barwy w historycznym sukcesie, jakim był półfinał Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, w którym Legia rywalizowała z Feyenoordem Rotterdam. Znajdziemy więc biogramy m.in. Władysława Dąbrowskiego, Krzysztofa Budki, Tadeusza Cypki, Piotra Mowlika i wielu, wielu innych.



A co poza danymi nt. urodzin (data i miejsce) oraz klubów przedstawiają biogramy? "Liga dla Legii - sześć sezonów (72-77, 131 meczów i 147 strat), zdobywca PP (73); dla Lecha - sześć sezonów (77-83, 153 gry i 155 strat), zdobywca PP (82), a także tytuł MP (83); Łącznie 12 sezonów, 284 mecze i 302 puszczone gole. Reprezentant (21A - w kadrze "40" na MŚ'74, srebrny medalista IO'76 w Montrealu, rezerwowy w kadrze "22" w MŚ'82). Solidny, skoczny i pracowity bramkarz, mający w stolicy wypełnić lukę po Grotyńskim; spełnił zadanie, choć nie należał do zbyt efektownych graczy - wygrał rywalizację z Tomaszewskim, z którym w tej samej grze żegnał się po latach z narodowym zespołem! Zdobywca "Złotych butów" redakcji Sportu dla najlepszego gracza sezonu ligi w 1980 jako pierwszy "lechita". Jesienią 1997 w jednym meczu (nr558) trener bramkarzy jako współpracownik selekcjonera Wójcika. Ojciec Mariusza, ligowca stołecznej Polonii i Lecha. Mężem siostry jego żony jest Adam Topolski" - czytamy w tym poświęconym Piotrowi Mowlikowi.



Takich informacji w książce są tysiące. Tylu bowiem zawodników w przytaczanym okresie występowało w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.



Szósty tom "Mistrzostwa Polski. Stulecie" zamawiać można m.in. na stronie wydawnictwa GiA. Cena okładkowa wynosi 69 złotych.



Tytuł: Mistrzostwa Polski. Stulecie. Tom 6. Ludzie, fakty 1962-1982

Autor: Andrzej Gowarzewski, Stanisław Bazela, Michał Kubanowski, Dariusz Leśnikowski, Andrzej Markowski, Jakub Michalak, Mariusz P. Zieliński

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 319

Cena okładkowa: 69 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.