Dwaj snookerzyści Legii Warszawa wczoraj i dziś rywalizowali w albańskiej miejscowości Shëngjin, w mistrzostwach Europy do lat 21. Kuba Makowski w grupie M przegrał 1-3 z Francuzem, Nicolasem Mortreuxem oraz 2-3 z Anglikiem Lewisem Ullahem, a na koniec rywalizacji 0-3 z Belgiem, Thijsem Pauwelsem. Z kolei Sebastian Milewski , rywalizujący w grupie U przegrał 2-3 z Anglikiem, Paulem Deavillem i 2-3 ze Szkotem, Amaanem Iqbalem. Wyniki legionistów na ME U-21: Nicolas Mortreux (Francja) 3-1 Kuba Makowski Lewis Ullah (Anglia) 3-2 Kuba Makowski Thijs Pauwels (Belgia) 3-0 Kuba Makowski Paul Deaville (Anglia) 3-0 Sebastian Milewski Amaan Iqbal (Szkocja) 3-2 Sebastian Milewski

