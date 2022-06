Cavrić blisko Legii

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

SEBO(L) - 9 minut temu, *.centertel.pl Będzie pochwała ode mnie - piłkarz z kraju,który wiadomo,gdzie można znaleźć na mapie. To ostatnio nie było oczywiste. I to tyle.

Chłop najlepszy czas dla piłkarza (grał tam już, gdy miał 22 lata) spędził na Słowacji,nie ma już w zasadzie potencjału sprzedażowego w przyszłości,i dawał konkret liczbowy drużynie co... szósty mecz... Mam z dawnych lat odpowiednika dla niego - Rudi Gusnič,pamiętacie go? W zeszłym sezonie udało się utrzymać, nie udało się spaść. Cieszmy się tym,co jeszcze mamy... odpowiedz

Maverick - 11 minut temu, *.vectranet.pl 4 bramki plus 3 asysty.Czyli w punktacji kanadyjskiej 7 pkt.Te 7 pkt.na 42 mecze,czyli średnia wychodźi 1 pkt:asysta bądź bramka na 6 meczy.Bilans na poziomie naszego wybitnego snajpera Lopeza.Podobne cyferki miał Novikovas albo nawet i lepsze,to się go pozbyto.Nie dziwne ze Crvena Zvezda zrezygnowała z transferu Cavricia.Uważam ze nawet lepszym grajkami byli by obaj skrzydłowi z Lecznej:Wedrychowski oraz Lokilo.Przynajmniej znają już ligę polska.A ten będzie się jej uczył.

Jeśli legia będzie ściągać takich zawodników to max.środek tabeli. odpowiedz

Bez szału - 11 minut temu, *.206.44 Liczby nie powalają i to w Slovanie… odpowiedz

Hmm - 32 minuty temu, *.aster.pl Wypierd...z takimi transferami odpowiedz

Zgred - 34 minuty temu, *.02.net Blisko napisali ... może na łyżwach był na Torwarze odpowiedz

Sebas L - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Wkoncu jakiś porządny grajek może do nas zawita ...oby odpowiedz

Milan - 17 minut temu, *.chello.pl @Sebas L: Porządny grajek? Po czym wnosisz? Słabe liczby, w żadnym klubie nie błyszczał, ostatnie lata w słabiutkiej lidze słowackiej. odpowiedz

@Milan - 12 minut temu, *.190.167 @Milan: Luquinhas mial 2 razy gorsze liczby niz on. Moze zacznij ogladac mecze a nie oceniac pilkarzy na podstawie wikipedii. odpowiedz

Misiowaty - 58 minut temu, *.orange.pl Pożyjemy zobaczymy, tak samo było z Tibą, niby był blisko a na końcu wyszło jak wyszło. Także z nowinkami transferowymi trzeba ostrożnie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.