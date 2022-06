Pięciobój

Ławrynowicz skończył zawody PŚ w Ankarze na półfinale

Sobota, 11 czerwca 2022 r. 19:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Ankarze odbywają się zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których startował jeden legionista - Daniel Ławrynowicz. Zawodnik naszej sekcji zakończył zawody rozgrywane według nowej formuły, na półfinale. By awansować do finału Danielowi zabrakło 13 punktów. Na tym etapie najsłabiej zaprezentował się w szermierce, gdzie zajął 25. miejsce (200 pkt.) i nawet bardzo dobre wyniki w pływaniu (2:06.03 min., 7. wynik) i laser runie (siódmy czas), nie pozwoliły na awans do finałowej 18-tki.



W eliminacjach (do półfinału), Ławrynowicz w szermierce zajął 13 miejsce (19 wygranych), miał 12 wynik w pływaniu (2:07.78 min.) i 14 rezultat w laser run. Pula zdobytych przez niego punktów, pozwoliła mu znaleźć się w gronie półfinalistów.