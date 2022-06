Możliwy transfer Baku

Czwartek, 9 czerwca 2022 r. 23:34 Wiśnia, źródło: WP Sportowe Fakty

Makana Baku występował w Polsce jedynie przez pół roku, jednak pozostawił po sobie dobre wrażenie. W 2021 roku rozegrał dla Warty Poznań 13 meczów, zdobywając w nich sześć goli. Klubu nie było jednak stać na jego wykupienie z Holstein Kiel, więc piłkarz trafił do tureckiego Goztepe, gdzie nie odgrywał znaczącej roli.



Na tamtejszych boiskach Baku rozegrał 20 meczów, w których strzelił dwa gole. Jego obecny pracodawca dał mu zielone światło na transfer, a według informacji WP Sportowych Faktów wykorzystać to będzie chciała Legia, która już kilka dni temu sondowała sprowadzenie pomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że stołeczny klub celuje głównie w zawodników bez kontraktu, a za Baku będzie trzeba zapłacić zapewne ok. 350 tys. euro.



Baku ma 24 lata i urodził się w Niemczech. Na co dzień gra jako lewoskrzydłowy.